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Estados Unidos comenzará a expedir pasaportes con la imagen de Trump el 8 de agosto

El Gobierno de EE. UU. anunció que desde el 8 de agosto emitirá pasaportes conmemorativos por el 250 aniversario del país, con una imagen del presidente Donald Trump en su diseño

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 16:45 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos comenzará a expedir pasaportes con la imagen de Trump el 8 de agosto

Fotografía divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que muestra dos páginas de un pasaporte, en una aparece el rostro del presidente Donald Trump enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense.

 Departamento de Estado EEUU / EFE
Washington, Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que el próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente, Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Presentan diseño de la moneda conmemorativa con el rostro de Trump

El nuevo diseño, que busca conmemorar el aniversario, incluye en su interior una imagen en la que Trump aparece de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

"Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti", expresó el Departamento de Estado en redes sociales.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, algo que la oposición demócrata ha criticado por considerar que refleja una actitud megalómana.

El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma, mientras que las celebraciones de comienzos de julio por el Día de la Independencia estuvieron marcadas por varios actos del mandatario de marcado tono electoral.

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Agencia EFE
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