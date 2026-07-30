Motiño reclama el 70% de ingresos de la aduana La Mesa para La Lima; niega protesta

La Lima, Cortes

El alcalde de La Lima, Santiago Motiño, descartó categóricamente los rumores sobre una supuesta toma de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales y afirmó que la exigencia de un porcentaje de los ingresos generados por la Aduana La Mesa es real, pero se impulsa exclusivamente por la vía legislativa. En declaraciones a Diario LA PRENSA, el alcalde explicó que la iniciativa es promovida mediante un anteproyecto de ley presentado por la diputada Dunia Jiménez, con el objetivo de que el municipio reciba una participación de los recursos aduaneros por los impactos que genera la operación del principal aeropuerto del país. "Desmentimos categóricamente cualquier rumor sobre una toma del aeropuerto. La gestión se está realizando en el Congreso Nacional y confiamos en que sea analizada", manifestó Motiño. El alcalde argumentó que La Lima asume las consecuencias derivadas de la actividad aeroportuaria sin recibir una compensación económica.

"Nos afecta la contaminación acústica, el riesgo por accidentes de avionetas y el desvelo constante de los vecinos de Bellavista y la Zona Americana. Además, las estructuras de las viviendas cercanas sufren daños. Merecemos un porcentaje de la aduana, tal como ocurre en Puerto Cortés con la actividad portuaria", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Motiño también explicó que la municipalidad reclama el porcentaje que, según sostiene, corresponde a La Lima por los impuestos que pagan los negocios establecidos dentro del aeropuerto. Detalló que los tributos por Industria y Comercio, así como las tasas por servicios públicos que cancelan las empresas que operan en la terminal aérea, actualmente son recaudados por la Municipalidad de San Pedro Sula.

Según el jefe edilicio, la distribución debería ser del 70% para La Lima y el 30% para San Pedro Sula, al considerar que la jurisdicción donde se ubica el aeropuerto pertenece históricamente al municipio limeño. Añadió que, aunque la terminal aérea se encuentra a unos seis kilómetros del centro de La Lima y a aproximadamente 12 kilómetros de San Pedro Sula, la ubicación geográfica no determina por sí sola la jurisdicción territorial. La propuesta presentada ante el Congreso Nacional también plantea que el 70% de los ingresos que genera la Aduana La Mesa sea asignado al municipio de La Lima y el 30% a San Pedro Sula. Según Motiño, "la iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados José Jaar, Roberto Consenza, Alberto Chedrani y Cinthya Handal, quienes apoyan el anteproyecto de ley que busca modificar la distribución de estos recursos".

Aseguró que ya abordó el tema con el alcalde sampedrano, quien según dijo, "mostró disposición para respaldar la iniciativa". Asimismo, expresó su confianza en que la propuesta reciba el respaldo de las autoridades nacionales. "Yo sé que Papi a la Orden (el presidente Nasry Asfura) nos va a cumplir y que el presidente del Congreso (Tomás Zambrano) también nos va a cumplir", manifestó al referirse a las gestiones para aprobar la asignación de un porcentaje de los ingresos de la Aduana La Mesa.