Desgarrador adiós: Madre al borde del desmayo entierra a sus cinco hijos muertos en incendio

En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos dieron este jueves el último adiós a los cinco hermanos y a la bebé de siete meses que murieron durante el incendio que consumió su vivienda en la colonia Esquipulas Dos, en el sector noreste de San Pedro Sula.
Los seis féretros fueron trasladados hasta el cementerio de El Ocotillo, donde decenas de personas acompañaron a la familia en el sepelio
La madre de las víctimas, doña Mirtha Liseth Mejía, llegó visiblemente afectada y, en varios momentos de la ceremonia, estuvo al borde del desmayo debido al impacto de la tragedia.
El silencio y las lágrimas marcaron la despedida de los menores, mientras allegados intentaban brindar consuelo a la mujer, quien horas antes había expresado el inmenso vacío que dejó la pérdida de sus hijos. "No quiero vivir; mi vida es nada sin ellos", manifestó entre sollozos tras conocer la magnitud de la tragedia.
El incendio ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del miércoles en una humilde vivienda de madera y lámina ubicada cerca de la ribera del río Bermejo. Las llamas se propagaron rápidamente, impidiendo que los menores pudieran salir a tiempo del inmueble.
Las víctimas fueron identificadas como Daniela Cortés Mejía, de 19 años; Jahir Cortés Mejía, de 17; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Mayra Cortés, de 7; Isaías Cortés, de 6, y la bebé Madison Charlotte Cortés, de siete meses, hija de Daniela.
De acuerdo con el relato de doña Mirtha, el incendio habría sido provocado por un pequeño ventilador que ella había descartado por presentar desperfectos. Sin embargo, sus hijos decidieron volver a utilizarlo debido a las altas temperaturas que se registraban dentro de la vivienda.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar de manera oficial el origen del siniestro, mientras los peritajes buscan confirmar las causas que desencadenaron el incendio.
La tragedia ha conmocionado a los habitantes de San Pedro Sula, quienes se han solidarizado con la familia mediante donaciones, mensajes de apoyo y acompañamiento durante las honras fúnebres.
Vecinos de la colonia Esquipulas Dos recordaron a los menores como niños alegres y unidos, cuya repentina partida ha dejado un profundo vacío en la comunidad.