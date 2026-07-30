“No me quedes viendo”: la confesión del hombre que mató a su expareja y al ayudante de un bus en Colón

Las autoridades policiales detuvieron a un hombre señalado como el responsable de un doble crimen registrado el pasado martes en el interior de una unidad de transporte interurbano en el municipio de Sonaguera, Colón.
El detenido, identificado como Adony Moisés Orellana, de 29 años, confesó haber ultimado a balazos a su expareja, Leda Hernández, y al ayudante del autobús, identificado únicamente como Geovani.
Orellana se entregó a las autoridades locales tras el suceso y justificó sus acciones ante los medios de comunicación: “La verdad, yo lo hice por celos y porque caí en droga. Por eso lo hice yo y por eso me entregué”, comenzó diciendo tras ser arrestado. Imagen del ayudante del autobús.
Respecto al ataque contra la mujer, declaró: “Anduvimos un romance con la señora y por celos fue que la maté”. Imagen de Leda Hernández. Asimismo, agregó: “La señora andaba con el chofer. Con ella teníamos ya desde como unos cinco meses; por ahí tuvimos los problemas. Me cambió por otro más joven y, la verdad, uno anda metido en droga”.
Sobre el ataque al ayudante del autobús, Orellana dijo: “La verdad, lo maté porque me quedó viendo y le dije: ‘no me quedes viendo’ y por eso fue que le pegué los tiros”.
Relató que viajaba como pasajero en el mismo autobús cuando decidió perpetrar el crimen. Asimismo, afirmó sentir arrepentimiento por lo ocurrido: “Yo ya iba ahí en el bus. Sí, me arrepiento y me siento culpable. Me toca pagar los hechos”.
Orellana también dio detalles de su relación con Hernández: “Fue un romance como de doce meses” y aclaró que no tuvieron hijos.
Añadió que en el pasado laboró como ayudante de bus y motorista. Sostuvo que pretendía atacar al conductor de la unidad, con quien, según él, su expareja mantenía una relación: “Yo le disparé a quemarropa, para qué mentirle, pues lo mismo para darle al chofer (...) Había romance también ahí, aparte del otro”.
Por su parte, la Policía Nacional confirmó que existen elementos probatorios suficientes que vinculan al arrestado con la escena del crimen: “Hay varias evidencias y, de igual forma, tenemos los entes de investigación a través de cámaras de video y todo eso, pues, se logró detectar o identificar quién fue el posible sospechoso”, manifestaron las autoridades.
Orellana, quien tras perpetrar el crimen huyó hacia la zona montañosa, decidió horas después que debía entregarse. Ahora será puesto a disposición del Ministerio Público para que siga el proceso en su contra por el delito de doble homicidio.