“No me quedes viendo”: la confesión del hombre que mató a su expareja y al ayudante de un bus en Colón

Respecto al ataque contra la mujer, declaró: “Anduvimos un romance con la señora y por celos fue que la maté”. Imagen de Leda Hernández. Asimismo, agregó: “La señora andaba con el chofer. Con ella teníamos ya desde como unos cinco meses; por ahí tuvimos los problemas. Me cambió por otro más joven y, la verdad, uno anda metido en droga”.