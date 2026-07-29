Mediante decreto buscarán hacer obligatoria la vacunación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el departamento de Cortés, Carlo Umaña, dijo que presentará una iniciativa en el Congreso Nacional para que la vacunación en Honduras sea obligatoria.

En diálogo con LA PRENSA Premium, Umaña aseguró que debido a la alta incidencia de casos de sarampión, tos ferina y dengue estará “recomendando a través del Congreso Nacional la obligatoria vacunación. Esta próxima semana la voy a proponer”.

El médico de profesión, además, adelantó que la iniciativa incluirá incrementar las jornadas de vacunación casa por casa, para lograr mayor cobertura, sobre todo por los bajos índices de inmunización que registra la Secretaría de Salud.

“Recuerde, no solo es tos ferina. Es, además, sarampión y dengue”, insistió.

Datos de la Secretaría de Salud, analizados por LA PRENSA Premium, indican que solo en 2026 se reportan más de 200 casos de tosferina y que, desde 2013 la cifra acumulada supera las 900 personas infectadas, principalmente niños.

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Al ser consultado sobre si Salud contaba con las vacunas, afirmó que ellos mismos le dijeron que había en existencia, pero no respondió sobre si se tenía el personal suficiente para una cobertura a nivel nacional.

Umaña es uno de los médicos que más se ha referido a los casos de tos ferina en Honduras. El pasado 27 de julio instó a la población a vacunar a sus hijos, pero también hizo un llamado a las mujeres embarazadas.