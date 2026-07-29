Mediante decreto buscarán hacer obligatoria la vacunación en Honduras

El diputado Carlos Umaña afirmó que con la iniciativa busca incrementar la vacunación casa por casa para aumentar los índices de inmunización, principalmente por tos ferina, dengue y sarampión

Mediante decreto buscarán hacer obligatoria la vacunación en Honduras

El porcentaje de vacunación en niños y mujeres embarazadas está por debajo del 70%, de acuerdo con la Secretaría de Salud, por eso presentarán moción para que la inmunización sea obligatoria.

 Foto: La Prensa
  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 23:00 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el departamento de Cortés, Carlo Umaña, dijo que presentará una iniciativa en el Congreso Nacional para que la vacunación en Honduras sea obligatoria.

En diálogo con LA PRENSA Premium, Umaña aseguró que debido a la alta incidencia de casos de sarampión, tos ferina y dengue estará “recomendando a través del Congreso Nacional la obligatoria vacunación. Esta próxima semana la voy a proponer”.

El médico de profesión, además, adelantó que la iniciativa incluirá incrementar las jornadas de vacunación casa por casa, para lograr mayor cobertura, sobre todo por los bajos índices de inmunización que registra la Secretaría de Salud.

“Recuerde, no solo es tos ferina. Es, además, sarampión y dengue”, insistió.

Datos de la Secretaría de Salud, analizados por LA PRENSA Premium, indican que solo en 2026 se reportan más de 200 casos de tosferina y que, desde 2013 la cifra acumulada supera las 900 personas infectadas, principalmente niños.

Al ser consultado sobre si Salud contaba con las vacunas, afirmó que ellos mismos le dijeron que había en existencia, pero no respondió sobre si se tenía el personal suficiente para una cobertura a nivel nacional.

Umaña es uno de los médicos que más se ha referido a los casos de tos ferina en Honduras. El pasado 27 de julio instó a la población a vacunar a sus hijos, pero también hizo un llamado a las mujeres embarazadas.

" Los antivacunas han minado la confianza (de la población). Las vacunas no causan autismo, no causan cáncer, no causan cardiopatía"
Carlos Umaña, diputado

Según Salud, la cobertura de vacunación en Honduras es inferior al 70%, contrario a lo que pasaba antes de pandemia cuando el país contaba con los mejores índices de inmunización.

“Seguimos con bajas coberturas de vacunación, tenemos coberturas abajo del 70%; para poder decir que tenemos coberturas óptimas tendrían que estar en el 95% o más, y tenemos abajo del 70%, incluyendo las embarazadas, incluyendo los menores de 5 años, incluyendo los menores de 1 año, entonces estos son factores que abonan para que haya un mayor número de casos y un mayor número de muertes por tos ferina”, lamentó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García.

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