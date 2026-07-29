Mediante decreto buscarán hacer obligatoria la vacunación en Honduras

Según Salud, la cobertura de vacunación en Honduras es inferior al 70%, contrario a lo que pasaba antes de pandemia cuando el país contaba con los mejores <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-laceiba-vacunacion-salud-ley-enfermedades-proteccion-BI30380991" target="_blank">índices de inmunización.</a>“Seguimos con bajas coberturas de vacunación, tenemos coberturas abajo del 70%; para poder decir que tenemos coberturas óptimas tendrían que estar en el 95% o más, y tenemos abajo del 70%, incluyendo las embarazadas, incluyendo los menores de 5 años, incluyendo los menores de 1 año, entonces estos son factores que abonan para que haya un mayor número de casos y un mayor número de muertes por tos ferina”, lamentó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García.