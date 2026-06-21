Sistema de salud iniciará el registro digital de vacunas a partir del 1 de agosto

Tegucigalpa, Honduras

El sistema de salud comenzará a registrar de manera digital las vacunas aplicadas a la población a partir del 1 de agosto, como parte de un proceso de modernización que incluye la puesta en marcha del Sistema Nacional de Vacunación, una plataforma orientada a fortalecer la gestión, el seguimiento y el control de los esquemas de inmunización en el país. La plataforma tecnológica permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital que facilitará un control más ordenado y actualizado en tiempo real de las personas que reciben los biológicos incluidos en el esquema nacional de vacunación.

De acuerdo con las autoridades, este cambio busca mejorar el seguimiento de los esquemas de vacunación en la población, identificar a personas que no han completado sus dosis y facilitar la respuesta ante posibles brotes de enfermedades prevenibles. "El sistema nacional de vacunación es un registro nominal que ahora será de forma digital a nivel nacional a partir del 1 de agosto; esto viene a fortalecer el registro y la calidad de datos del sistema de vacunación, nos permite en tiempo real registrar las vacunas aplicadas cada día", detalló Justa Urbina, jefa de Servicios del Primer Nivel de Atención.