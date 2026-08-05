¿Por qué Said Martínez suspendió partido de Messi con Inter Miami en la Leagues Cup?

Miami, Estados Unidos.

Inter Miami y Atlético San Luis protagonizaban un verdadero partidazo en el arranque de la Leagues Cup 2026, pero las condiciones climáticas terminaron siendo protagonistas en Miami. Cuando el conjunto de Florida se imponía 4-2, con Lionel Messi como gran figura tras firmar un doblete y una asistencia, un intenso diluvio obligó a detener las acciones debido a las complicadas condiciones del terreno de juego. El encuentro tuvo como árbitro central al hondureño Said Martínez, quien volvió a tener presencia en un escenario internacional luego de su destacada participación en el Mundial 2026. El catracho aplicó el protocolo de seguridad tras una tormenta eléctrica que afectó la zona del estadio y tomó la decisión de enviar a ambos equipos a los vestuarios.

La suspensión llegó al minuto 67:50 del compromiso, cuando un rayo cayó en las cercanías del recinto deportivo. Ante esta situación, Martínez ordenó el parón temporal del partido para proteger la integridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados, tal como establece el reglamento de la competición. El fuerte aguacero provocó que el césped del Nu Stadium comenzara a acumular grandes cantidades de agua, dificultando la circulación del balón y el desplazamiento de los jugadores. Según las normas del torneo, cualquier actividad eléctrica cercana al estadio obliga a detener el encuentro durante al menos 30 minutos como medida preventiva. Antes de la interrupción, Lionel Messi estaba ofreciendo una actuación brillante. El astro argentino fue la gran figura del partido al participar directamente en tres goles, con dos anotaciones y una asistencia, demostrando nuevamente su vigencia y liderazgo con la camiseta del Inter Miami. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El parón también significó un respiro para el equipo de la Florida, que en ese momento sufría ante la reacción del Atlético San Luis. Tras la reanudación, los dirigidos por Javier Mascherano adoptaron una postura más defensiva, pero lograron resistir los intentos del cuadro mexicano y terminaron asegurando la victoria por 4-2.

Con este resultado, Inter Miami inicia con el pie derecho su camino en la Leagues Cup 2026 y ahora tendrá como próximos rivales al Monterrey, el sábado, y al León, el miércoles de la próxima semana. El formato del torneo establece que cada equipo disputa tres partidos ante clubes de la liga rival, y los cuatro mejores de cada competencia avanzarán a los cuartos de final. La Leagues Cup tiene un valor especial para el Inter Miami, ya que fue el torneo donde conquistó el primer título de su historia en 2023, pocos días después de la llegada de Lionel Messi. En la edición anterior, el equipo alcanzó la final, pero cayó 3-0 frente al Seattle Sounders.

