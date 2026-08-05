"Hay niveles, no le di lo que él quería": maestra denuncia a secretario de Educación en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La docente Karla Mejía denunció públicamente al secretario de la Dirección Departamental de Educación en Cortés, Nedy Evelmis Pineda Pinto, a quien señala de presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad en perjuicio suyo y de otras maestras del departamento.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, Mejía afirmó que el funcionario habría realizado propuestas e insinuaciones de carácter sexual a más de tres docentes, además de enviar fotografías de contenido explícito y efectuar videollamadas inapropiadas durante la jornada laboral.

"Hay niveles. No le di lo que él quería", expresó la maestra, quien sostuvo que el secretario departamental habría utilizado su influencia para dejarla sin empleo después de que ella rechazara sus insinuaciones.

Según su versión, el secretario habría dado instrucciones para impedirle acceder a oportunidades de trabajo por razones ideológicas.

Como respaldo de sus señalamientos, indicó que posee capturas de pantalla de mensajes y el registro de una llamada telefónica de 32 minutos en la que, según afirmó, el funcionario habría solicitado a otras maestras desnudarse a cambio de gestionarles una plaza laboral. Asimismo, aseguró que al menos otras tres docentes habrían sido víctimas de situaciones similares.

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Durante sus declaraciones también señaló a personal del área de nóminas por, según dijo, respaldar las decisiones del secretario y responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física o profesional.