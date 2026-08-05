"Hay niveles, no le di lo que él quería": maestra denuncia a secretario de Educación en Cortés

La docente Karla Mejía denunció públicamente al secretario de la Dirección Departamental de Educación en Cortés, Nedy Evelmis Pineda Pinto, a quien señala de presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad en perjuicio suyo y de otras maestras del departamento.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación, Mejía afirmó que el funcionario habría realizado propuestas e insinuaciones de carácter sexual a más de tres docentes, además de enviar fotografías de contenido explícito y efectuar videollamadas inapropiadas durante la jornada laboral.
"Hay niveles. No le di lo que él quería", expresó la maestra, quien sostuvo que el secretario departamental habría utilizado su influencia para dejarla sin empleo después de que ella rechazara sus insinuaciones.
Según su versión, el secretario habría dado instrucciones para impedirle acceder a oportunidades de trabajo por razones ideológicas.
Como respaldo de sus señalamientos, indicó que posee capturas de pantalla de mensajes y el registro de una llamada telefónica de 32 minutos en la que, según afirmó, el funcionario habría solicitado a otras maestras desnudarse a cambio de gestionarles una plaza laboral. Asimismo, aseguró que al menos otras tres docentes habrían sido víctimas de situaciones similares.
Durante sus declaraciones también señaló a personal del área de nóminas por, según dijo, respaldar las decisiones del secretario y responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física o profesional.
Horas después de la denuncia pública, la docente sostuvo una reunión con autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Cortés y un equipo de abogados de la institución.
Al finalizar el encuentro, Mejía informó que recibió una solución temporal mientras continúa el proceso administrativo relacionado con su caso.
"Agradezco primero a los padres de familia por esa profunda confianza que tienen en mí, ese afecto, ese cariño, ese respaldo y también a los medios de comunicación por haber tomado en cuenta la voz de los padres de familia y también la mía.
Se me ha dado una solución momentánea con un acuerdo. Me voy tranquila porque queda un proceso pendiente todavía, pero considero que la resolución que se tomó momentáneamente es aceptable", expresó.
La docente confirmó que regresará a su condición de interina en el centro educativo Ramón Aguilar, en la jornada vespertina, donde atenderá tercer grado hasta el mes de noviembre, mientras se resuelve de forma definitiva su situación.
"Regreso a mi condición de interina en el centro educativo Ramón Aguilar, en la jornada vespertina con tercer grado. Ahí voy a estar nombrada hasta noviembre mientras se me da la resolución completa de mi caso", manifestó.
Mejía también agradeció el acompañamiento del director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez, y aseguró que el acuerdo alcanzado fue satisfactorio.
"Efectivamente, agradezco al licenciado Rafael Rodríguez porque trabaja con ética, con profesionalismo y se ha comprometido a apoyarme en este proceso. La resolución que recibí fue satisfactoria", declaró.
Previamente, Rodríguez había informado a LA PRENSA que la situación había sido resuelta, aunque no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esa afirmación ni sobre las medidas adoptadas por la Dirección Departamental de Educación.
Hasta el cierre de esta edición, no se conocía una postura pública del funcionario señalado respecto a las acusaciones formuladas por la docente.