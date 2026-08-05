Capturan a integrante del Cartel del Diablo por secuestro en el que exigía tres millones

Yoro, Honduras

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles 5 de agosto de 2026 a un supuesto integrante del Cartel del Diablo, señalado por su presunta participación en un caso de secuestro agravado ocurrido en el departamento de Yoro.

La captura fue ejecutada mediante labores de investigación e inteligencia en la aldea La Trinidad, municipio de Yoro, donde fue detenido Jhoel Salomón Pineda García, alias “Peludo”, de 31 años, según el reporte de la DPI.

De acuerdo con la información policial, Pineda García es señalado como parte de una estructura criminal denominada Cartel del Diablo y habría participado en el secuestro de una persona que salió de su vivienda en el barrio El Santiago, Yoro, con destino a Sulaco para realizar trámites relacionados con su negocio.

Según la investigación, familiares de la víctima recibieron llamadas y mensajes a través de WhatsApp en los que se exigía el pago de tres millones de lempiras a cambio de su liberación.

La DPI indicó que, tras varias diligencias investigativas, logró identificar a uno de los presuntos involucrados, quien habría sido la persona encargada del levantamiento y traslado de la víctima hacia el lugar de cautiverio.

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Durante el operativo, las autoridades decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas y un vehículo Toyota Land Cruiser color blanco, los cuales serán parte de las investigaciones del caso.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. La UNAS-DPI informó que mantiene las investigaciones para identificar y solicitar órdenes de captura contra otros posibles responsables del hecho.