Condenable, hijo golpea a su padre en La Ceiba: "Tuvimos una discusión y me golpeó"

La Ceiba, Atlántida

Un violento altercado familiar registrado la mañana de este miércoles en la colonia Sarmiento de la ciudad de La Ceiba dejó a un adulto mayor con heridas graves en su cabeza, luego de ser agredido por su propio hijo, quien fue capturado minutos después por agentes de la Policía Nacional.​ El padre del atacante, identificado como Nelson Andino, tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Atlántida tras sufrir una herida contusa en la cabeza. Don Nelson salió del centro hospitalario con la cabeza vendada y la camisa manchada de sangre para dirigirse a las instalaciones policiales a formalizar la denuncia.​

"Es un hijo rebelde, me atacó. Tuvimos una discusión y me golpeó; anda bajo efectos de la droga. Voy a interponer la denuncia porque esto no se puede quedar así, él no puede estar afuera", declaró el afectado.​

Amenazó con matarlo

Familiares de la víctima manifestaron su preocupación ante la reincidencia de estos actos de violencia. Marta Andino, hermana del agredido que se llama como su padre, expresó su indignación por el comportamiento del agresor.​ "El papá lo mantiene y le hace eso. Ya varias veces lo ha hecho, pero hoy se pasó de los límites. No trabaja y, si trabaja, lo hace para el vicio. Yo quiero que no salga nunca, porque si lo sacan, me dijo que lo va a matar", afirmó.​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Versión del acusado​

Poco después del incidente, las autoridades policiales requirieron al agresor, identificado como Nelson Darío Andino. Al momento de su detención, el acusado justificó su accionar asegurando que actuó en defensa propia.​

"Fue en un momento de cólera nada más. Él me estaba golpeando y lo único que hice fue quitármelo de encima. Asumo las consecuencias, yo no he dicho que lo voy a matar. ¿Cómo voy a matar a mi padre si es el abuelo de mis hijos? Cuando salga le voy a pedir disculpas", manifestó el detenido.​