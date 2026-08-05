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Condenable, hijo golpea a su padre en La Ceiba: "Tuvimos una discusión y me golpeó"

Un hecho de violencia intrafamiliar se registró en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba, luego de que un joven agrediera físicamente a su propio padre, dejándolo con heridas que requirieron atención médica de urgencia en el Hospital General Atlántida.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:12 -
  • Carlos Molina
Condenable, hijo golpea a su padre en La Ceiba: Tuvimos una discusión y me golpeó

Nelson Andino denunció formalmente a su hijo por maltrato familiar, luego de agredirlo y ser atendido en el hospital Atlántida.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Un violento altercado familiar registrado la mañana de este miércoles en la colonia Sarmiento de la ciudad de La Ceiba dejó a un adulto mayor con heridas graves en su cabeza, luego de ser agredido por su propio hijo, quien fue capturado minutos después por agentes de la Policía Nacional.​

El padre del atacante, identificado como Nelson Andino, tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Atlántida tras sufrir una herida contusa en la cabeza. Don Nelson salió del centro hospitalario con la cabeza vendada y la camisa manchada de sangre para dirigirse a las instalaciones policiales a formalizar la denuncia.​

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"Es un hijo rebelde, me atacó. Tuvimos una discusión y me golpeó; anda bajo efectos de la droga. Voy a interponer la denuncia porque esto no se puede quedar así, él no puede estar afuera", declaró el afectado.​

Amenazó con matarlo

Familiares de la víctima manifestaron su preocupación ante la reincidencia de estos actos de violencia. Marta Andino, hermana del agredido que se llama como su padre, expresó su indignación por el comportamiento del agresor.​

"El papá lo mantiene y le hace eso. Ya varias veces lo ha hecho, pero hoy se pasó de los límites. No trabaja y, si trabaja, lo hace para el vicio. Yo quiero que no salga nunca, porque si lo sacan, me dijo que lo va a matar", afirmó.​

Nelson Andino aceptó que agredió a su padre, pero que lo hizo en un momento de cólera tras una discusión.

Nelson Andino aceptó que agredió a su padre, pero que lo hizo en un momento de cólera tras una discusión.

(Foto: La Prensa)

Versión del acusado​

Poco después del incidente, las autoridades policiales requirieron al agresor, identificado como Nelson Darío Andino. Al momento de su detención, el acusado justificó su accionar asegurando que actuó en defensa propia.​

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"Fue en un momento de cólera nada más. Él me estaba golpeando y lo único que hice fue quitármelo de encima. Asumo las consecuencias, yo no he dicho que lo voy a matar. ¿Cómo voy a matar a mi padre si es el abuelo de mis hijos? Cuando salga le voy a pedir disculpas", manifestó el detenido.​

Tras recibir el alta médica, la víctima se trasladó a las autoridades correspondientes para interponer la denuncia formal en contra de su agresor.

Tras recibir el alta médica, la víctima se trasladó a las autoridades correspondientes para interponer la denuncia formal en contra de su agresor.

 (Foto: La Prensa)

El aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le siga el proceso legal correspondiente por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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