No hay constancia de que María José Sosa atribuyera el cierre de restaurantes a una campaña contra el Gobierno

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen a María José Sosa, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración según la cual el cierre de restaurantes en Honduras responde a una campaña para desprestigiar al Gobierno. La afirmación es falsa. No hay evidencia de que Sosa haya emitido esa declaración. La diputada confirmó a LA PRENSA Verifica que la cita fue fabricada. "Los restaurantes que cierran son de ñangaras que quieren hacer ver mal a Papi", dice textualmente una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.

El contenido comenzó a difundirse en medio de la preocupación por el cierre de restaurantes en Honduras. Napoleón Murillo, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, afirmó que al menos 50 restaurantes han cesado operaciones en lo que va de 2026 debido al fuerte incremento de los costos de funcionamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin evidencia