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No hay constancia de que María José Sosa atribuyera el cierre de restaurantes a una campaña contra el Gobierno

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La diputada del Partido Nacional confirmó a LA PRENSA Verifica que nunca afirmó que los restaurantes cierran para desprestigiar al Gobierno

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:45 -
  • Carlos Urrutia
No hay constancia de que María José Sosa atribuyera el cierre de restaurantes a una campaña contra el Gobierno

María José Sosa diputada del Congreso Nacional, electa para el período 2026-2030.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen a María José Sosa, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración según la cual el cierre de restaurantes en Honduras responde a una campaña para desprestigiar al Gobierno.

La afirmación es falsa. No hay evidencia de que Sosa haya emitido esa declaración. La diputada confirmó a LA PRENSA Verifica que la cita fue fabricada.

"Los restaurantes que cierran son de ñangaras que quieren hacer ver mal a Papi", dice textualmente una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2026.

(Imagen: Facebook)

El contenido comenzó a difundirse en medio de la preocupación por el cierre de restaurantes en Honduras.

Napoleón Murillo, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, afirmó que al menos 50 restaurantes han cesado operaciones en lo que va de 2026 debido al fuerte incremento de los costos de funcionamiento.

Sin evidencia

Las búsquedas realizadas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia de la supuesta cita atribuida a María José Sosa, diputada del Partido Nacional, en la que presuntamente afirma que el cierre de restaurantes en Honduras responde a una campaña contra el Gobierno.

Además, una revisión de las cuentas oficiales de Sosa en X , Instagram y TikTok no halló registros de la declaración que circula en Facebook.

Consultada por LA PRENSA Verifica, María José Sosa confirmó que la cita es falsa y aseguró que nunca hizo esas declaraciones.

En conclusión, no existe evidencia de que Sosa haya afirmado que el cierre de restaurantes en Honduras obedece a una campaña contra el Gobierno. La frase que se le atribuye fue fabricada y circula sin sustento.

  • Fuentes
  • Redes de María José Sosa (X , Instagram y TikTok)
    Maria José Sosa, diputada
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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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