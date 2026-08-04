Marvin Ponce exagera al afirmar que combustibles subieron hasta L70 en inicio del gobierno de Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Marvin Ponce, asesor presidencial del Gobierno, aseguró que, cuando el presidente Nasry Asfura asumió la administración, el precio de las gasolinas superior y regular, así como el del diésel, registró un incremento de hasta 70 lempiras. "En pleno gobierno que entra Asfura hay un incremento de hasta 70 lempiras en las gasolinas, en los diéseles", aseveró (a partir del 1:57:51).

Sin embargo, la afirmación no coincide con los registros de la Secretaría de Energía (SEN). Para la semana del 27 de enero de 2026, la institución reportó aumentos de 0.97 lempiras en la gasolina superior, 0.74 lempiras en la regular y 0.93 lempiras en el diésel. Además, la suma de todos los incrementos semanales registrados durante la administración de Asfura muestra que la gasolina superior acumuló un alza de 52.93 lempiras; la regular, de 46.63 lempiras; y el diésel, de 67.70 lempiras. Por tanto, ninguno de los combustibles alcanzó el aumento de 70 lempiras señalado por Marvin Ponce, exasesor presidencial. Las declaraciones de Ponce surgieron después de la presentación, el 31 de julio de 2026, del informe sobre los primeros seis meses del gobierno de Nasry Asfura. El documento ofreció un balance de las acciones ejecutadas desde el inicio de su administración, el 27 de enero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Gobierno utilizó el informe para destacar los principales indicadores y las medidas adoptadas durante el primer semestre de gestión, entre ellas el apoyo económico temporal a los carburantes. El equipo de LA PRENSA Verifica buscó la postura de Marvin Ponce sobre su aseveración. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

No fue de L70

LA PRENSA Verifica analizó las estructuras de precios de los combustibles publicadas por la Secretaría Nacional de Energía (SEN) desde el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura. La revisión constató que los aumentos registrados al comienzo de su gobierno estuvieron muy lejos de los 70 lempiras mencionados por Ponce. Según la estructura de precios vigente durante la semana del 27 de enero de 2026, la gasolina superior se cotizó en 99.64 lempiras por galón, después de un aumento de 0.97 respecto de la semana anterior. La gasolina regular se ubicó en 90.53 lempiras por galón, con un incremento de 0.74. Por su parte, el diésel alcanzó un precio de 84.38 por galón, tras aumentar 0.93. Los datos muestran que, al asumir la nueva administración, los incrementos semanales anunciados por la Secretaría Nacional de Energía fueron inferiores a un lempiras por galón en los tres combustibles mencionados por Ponce.

Total acumulado