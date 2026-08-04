“Mamá, ya me voy”: el sueño que dejó marcada a la madre de Harold, asesinado en Santa Rita

El dolor invadió a una familia del municipio de Santa Rita, Yoro, luego de que las autoridades confirmaran que el cuerpo hallado decapitado la madrugada del martes correspondía al joven Harold Ulloa Ramos, de 17 años.
El adolescente había sido reportado como desaparecido después de que, según el relato de su madre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se lo llevaran por la fuerza durante la noche.
La madre de Harold contó que se encontraba preparando baleadas cuando un vecino llegó a su vivienda para avisarle que su hijo había sido raptado.
“Yo estaba haciendo baleadas cuando llegó un muchacho a decirme que se lo habían llevado dos motorizados”, relató la mujer entre lágrimas.
La desconsolada madre expresó su dolor y aseguró que los responsables del crimen deberán responder por lo ocurrido.
“Por culpa de otros cipotes que andaban robando, me las van a pagar”, manifestó mientras recordaba los últimos momentos antes de conocer la tragedia.
La mujer también compartió un momento que, según dijo, quedó marcado en su memoria. Antes de recibir la noticia sobre la muerte de su hijo, tuvo un sueño que interpretó como una despedida.
“Dios me revelaba. En la madrugada me dormí porque no aguantaba el dolor de cabeza y soñé que él me decía: ‘Mamá, ya me voy’”, recordó conmovida.
Encontraron la cabeza
El cuerpo del joven fue localizado durante la madrugada del martes en las cercanías de la colonia El Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita.
Horas después, las autoridades encontraron la cabeza del adolescente a poca distancia del lugar donde estaba el resto del cuerpo.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento y reconocimiento del caso, mientras continúan con la recopilación de indicios para establecer el móvil del crimen.
Las autoridades también trabajan en la identificación de los responsables del asesinato. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban capturas relacionadas con el hecho.
Familiares y vecinos de Harold permanecen consternados por la forma en que ocurrió su muerte y exigen que el caso sea esclarecido.