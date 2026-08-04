“Mamá, ya me voy”: el sueño que dejó marcada a la madre de Harold, asesinado en Santa Rita

Santa Rita, Yoro

El dolor invadió a una familia del municipio de Santa Rita, Yoro, luego de que las autoridades confirmaran que el cuerpo hallado decapitado la madrugada del martes correspondía al joven Harold Ulloa Ramos, de 17 años.

El adolescente había sido reportado como desaparecido después de que, según el relato de su madre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se lo llevaran por la fuerza durante la noche.

La madre de Harold contó que se encontraba preparando baleadas cuando un vecino llegó a su vivienda para avisarle que su hijo había sido raptado.

“Yo estaba haciendo baleadas cuando llegó un muchacho a decirme que se lo habían llevado dos motorizados”, relató la mujer entre lágrimas.

La desconsolada madre expresó su dolor y aseguró que los responsables del crimen deberán responder por lo ocurrido.

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“Por culpa de otros cipotes que andaban robando, me las van a pagar”, manifestó mientras recordaba los últimos momentos antes de conocer la tragedia.

La mujer también compartió un momento que, según dijo, quedó marcado en su memoria. Antes de recibir la noticia sobre la muerte de su hijo, tuvo un sueño que interpretó como una despedida.

“Dios me revelaba. En la madrugada me dormí porque no aguantaba el dolor de cabeza y soñé que él me decía: ‘Mamá, ya me voy’”, recordó conmovida.