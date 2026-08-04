“De Dios no se escapan”: Identifican la cabeza humana encontrada en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro

En medio del dolor, la consternación y la impotencia, familiares identificaron al jovencito cuya cabeza fue hallada este martes en el sector El Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro.

La víctima respondía al nombre de Harol Ulloa Ramos, de 17 años de edad, quien, según sus parientes, fue raptado la noche del lunes por sujetos armados que se conducían a bordo de motocicletas.

El macabro hallazgo se registró durante la mañana en una de las solitarias calles de la mencionada comunidad, donde pobladores observaron horrorizados la cabeza del menor, sin lograr reconocer el rostro como el de un habitante de la zona. Cabe agregar que, simultáneamente, un cuerpo decapitado fue localizado en otro punto del municipio.