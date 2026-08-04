“De Dios no se escapan”: Identifican la cabeza humana encontrada en Santa Rita, Yoro

En medio del dolor, la consternación y la impotencia, familiares identificaron al jovencito cuya cabeza fue hallada este martes en el sector El Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro.
La víctima respondía al nombre de Harol Ulloa Ramos, de 17 años de edad, quien, según sus parientes, fue raptado la noche del lunes por sujetos armados que se conducían a bordo de motocicletas.
El macabro hallazgo se registró durante la mañana en una de las solitarias calles de la mencionada comunidad, donde pobladores observaron horrorizados la cabeza del menor, sin lograr reconocer el rostro como el de un habitante de la zona. Cabe agregar que, simultáneamente, un cuerpo decapitado fue localizado en otro punto del municipio.
Testimonio de los padres
Mientras la incertidumbre crecía entre los pobladores, los padres del adolescente llegaron al sitio de la escena y, entre lágrimas, relataron la pesadilla que comenzó la noche anterior a eso de las 9:00 p.m.
“Yo estaba haciendo unas baleadas anoche cuando llegaron dos cipotes a decirme que dos motorizados se habían llevado a mi hijo”, expresó desconsolada la madre de la víctima. De igual manera, detalló que a su vástago lo golpearon fuertemente con un casco antes de privarlo de su libertad con rumbo desconocido.
La atribulada madre denunció que su hijo fue víctima de una falsa acusación: “Los que andaban robando eran otros y le echaron la culpa a él. Me las van a pagar, de Dios no se escapan”, recriminó con indignación tras recordar lo que le dijeron al menor.
Los padres del menor manifestaron que el cuerpo de su hijo ya estaba en la morgue de San Pedro Sula. Por su parte, la Policía Nacional inició con la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.