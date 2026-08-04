Vinicius revela petición de Mourinho tras unirse al Real Madrid

Madrid, España.

Mientras la directiva del Real Madrid analiza el escenario y espera una definición sobre el futuro del atacante, varios gigantes del fútbol europeo siguen atentos a cualquier movimiento. En las últimas semanas, distintos medios han colocado a Vinícius como uno de los grandes objetivos del Arsenal de cara a la próxima temporada. El conjunto inglés estaría dispuesto a aprovechar cualquier inconveniente en las negociaciones para intentar concretar un fichaje que sacudiría el mercado de transferencias.

El futuro de Vinicius Júnior continúa siendo una de las grandes incógnitas en el Real Madrid. A pesar de que el brasileño tiene contrato vigente hasta junio de 2027, las negociaciones para ampliar su vínculo con el conjunto blanco permanecen estancadas y, hasta el momento, no existe un acuerdo para su renovación. Esta situación ha provocado un sinfín de rumores en Europa y ha generado dudas sobre la continuidad de una de las principales figuras del equipo madrileño.

En medio de las especulaciones, el internacional brasileño se incorporó a la pretemporada del Real Madrid y evitó pronunciarse sobre su futuro. En cambio, centró sus declaraciones en su preparación física y en la adaptación al nuevo proyecto liderado por el entrenador portugués José Mourinho, dejando claro que su prioridad en estos momentos es trabajar y llegar en las mejores condiciones al inicio de la campaña.

Vini, delantero brasileño del Real Madrid, aseguró este martes que José Mourinho le ha pedido que mantenga la esencia que lo ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo: jugar con alegría, confianza y personalidad.

"Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol", respondió Vinícius cuestionado por las exigencias del nuevo técnico.

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Pese a que todavía está "conociendo" tanto al preparador portugués como a los nuevos jugadores como Bernardo Silva, Denzel Dumfries o Carlos Espí, y a que todavía no ha clarificado su futuro, se mostró concentrado al cien por cien en los entrenamientos del equipo 'merengue'.

"Hay que preparar físicamente la temporada para tener menos lesiones y poder contar con todos durante la temporada", aseguró.

Tras la doble jornada de ayer, el Real Madrid volvió al trabajo este martes, en una semana en la que se preparan para un nuevo amistoso, el sábado ante el Ferencváros húngaro en Budapest.

"Ayer fue doble, hoy una sesión... Así vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio, sólo trabajo corto para cargar más las piernas y ha sido un buen entrenamiento. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", concluyó el brasileño.