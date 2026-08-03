¡Insólito! Ronaldinho sale del retiro y vuelve al fútbol: Inscrito por impensado club

BOMBAZO. El astro brasileño Ronaldinho ha decidido volver al fútbol profesional.
Hablar de Ronaldinho Gaúcho es hablar de uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos de todos los tiempos. El brasileño marcó una época con su magia, su habilidad para eludir rivales y una sonrisa que conquistó a millones de aficionados alrededor del mundo.
Sus gambetas, asistencias y goles espectaculares lo convirtieron en un referente del fútbol moderno y en un ídolo que trascendió generaciones.
A lo largo de su brillante carrera, Ronaldinho conquistó prácticamente todos los títulos posibles. Fue campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002, levantó la Copa América, la Copa Confederaciones, ganó la UEFA Champions League con el Barcelona y conquistó dos veces la Liga española.
Además, fue elegido dos veces como el Mejor Jugador del Mundo por la FIFA y recibió el Balón de Oro en 2005, año en el que alcanzó el punto más alto de su carrera y maravilló al planeta con actuaciones inolvidables.
Tras defender las camisetas de clubes como Grêmio, París Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, el astro brasileño decidió poner fin a su carrera profesional. Aunque se alejó de la alta competencia, nunca abandonó el fútbol.
Continuó participando en partidos de exhibición, eventos benéficos y compromisos comerciales alrededor del mundo, manteniendo intacta la conexión con sus seguidores y consolidándose como una de las mayores leyendas del deporte.
Ronaldinho volvió a sorprender al planeta. A sus 46 años, el brasileño decidió romper el silencio de su retiro y oficializó su incorporación al Ravenna FC, histórico club que milita en la Serie C de Italia.
El anuncio se realizó durante un evento de gran impacto celebrado en Miami, Estados Unidos, donde el exjugador fue presentado como parte del nuevo proyecto de la institución italiana.
La noticia rápidamente recorrió el mundo, despertando la ilusión de millones de aficionados y generando todo tipo de especulaciones sobre un posible regreso a las canchas.
El Ravenna FC inscribió oficialmente a Ronaldinho como jugador profesional y le entregó el emblemático dorsal número 10, el mismo que inmortalizó durante gran parte de su carrera. Sin embargo, su papel dentro de la institución irá mucho más allá del terreno de juego.
La leyenda brasileña también se convertirá en inversionista, accionista y embajador global del club, formando parte de un ambicioso proyecto que busca transformar al Ravenna en una marca con proyección internacional.
No obstante, la posibilidad de verlo nuevamente disputando algunos minutos no ha sido descartada.
El vicepresidente honorario del club, Ariedo Braida, dejó abierta esa posibilidad durante la presentación.
"¿Jugará? Lo veremos, pero no está descartado", declaró el directivo, unas palabras que rápidamente ilusionaron a los seguidores del exfutbolista.
La llegada de Ronaldinho representa mucho más que un simple fichaje simbólico. El Ravenna FC pretende dejar de ser un equipo con proyección únicamente local para convertirse en una institución reconocida a nivel mundial, aprovechando el enorme impacto mediático que todavía genera el exastro brasileño.
La noticia ha sido considerada un auténtico terremoto deportivo y comercial. Bajo la dirección del empresario Ignazio Cipriani y el respaldo del fondo de inversión Black Duck, el club italiano busca revolucionar su imagen internacional mediante una estrategia que combina deporte, entretenimiento, moda y cultura pop.
Aunque el enfoque principal de Ronaldinho será institucional, su inscripción como jugador mantiene viva la esperanza de verlo nuevamente sobre un terreno de juego. Si finalmente disputa algunos minutos con el Ravenna, sería uno de los regresos más inesperados y mediáticos de los últimos años.