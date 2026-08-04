¿Es legal que los regidores sesionen por Zoom? Esto ocurre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Aunque la Ley de Municipalidades establece la concurrencia de los miembros de la Corporación Municipal a las sesiones, en San Pedro Sula se mantiene una modalidad híbrida que combina reuniones presenciales y virtuales mediante Zoom. La legislación contempla las sesiones presenciales, pero la modalidad virtual, y a puerta cerrada, continúa utilizándose desde la pandemia. Actualmente algunos regidores residen fuera de Honduras y participan de forma remota, mientras que otros viven en San Pedro Sula y también optan por conectarse virtualmente. El tema de la presencialidad en las sesiones salió a relucir tras las diferencias internas en el partido Libertad y Refundación (Libre) en la zona norte, que llegaron hasta la Corporación Municipal.

El exalcalde y regidor Rodolfo Padilla Sunseri ha sido señalado por algunos sectores de no ejercer una oposición activa en la Corporación y de no asistir presencialmente a las sesiones debido a que reside fuera del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A esos señalamientos se sumaron rumores sobre una supuesta inhabilitación derivada de procesos legales pendientes. Incluso hasta comenzaron a mencionarse posibles sustitutos en la Corporación Municipal, entre ellos el exdiputado Ramón Barrios y el excandidato a alcalde Rodolfo Pastor. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna notificación oficial sobre una eventual inhabilitación de Padilla Sunseri. Tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría Municipal confirmaron que no han recibido ninguna comunicación en ese sentido. El exalcalde continúa participando en las sesiones, como lo ha hecho desde el inicio de la administración y, según los registros municipales, incluso ha asistido a más reuniones que algunos regidores que residen en la ciudad. En conversación con LA PRENSA, Rodolfo Padilla Sunseri afirmó: "Creo que esa crítica se debe a personas que buscan protagonismo político. Yo estoy tranquilo porque he asistido a todas las sesiones corporativas, he participado en ellas y he apoyado las cosas buenas que se desarrollan en la ciudad". LA PRENSA verificó en las actas corporativas que Padilla Sunseri ha participado en las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas este año. En total registra asistencia a 18 sesiones y ha intervenido en diversos temas de discusión.

Lo que establece la Ley de Municipalidades

La Ley de Municipalidades establece que para ser miembro de una Corporación Municipal se requiere ser hondureño nacido en el municipio o haber estado domiciliado en él durante más de cinco años consecutivos; ser mayor de 18 años, estar en el goce de sus derechos políticos y saber leer y escribir. La normativa también dispone que los miembros de las corporaciones municipales percibirán dietas por asistir a las sesiones o recibir salario cuando desempeñen funciones de tiempo completo, de acuerdo con la capacidad económica de cada municipalidad. Entre sus obligaciones figuran asistir puntualmente a las sesiones, ejercer sus funciones con diligencia, emitir su voto en los asuntos sometidos a decisión de la Corporación, salvo cuando exista interés personal, cumplir las comisiones asignadas y justificar las ausencias.

Asimismo, la ley prohíbe a los corporativos desempeñar cargos administrativos remunerados dentro de la municipalidad. La violación de esta disposición puede generar la nulidad de los actos correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales aplicables. La legislación establece además que las corporaciones municipales deben sesionar ordinariamente al menos dos veces al mes y extraordinariamente cuando sean convocadas por el secretario municipal por orden del alcalde o a petición de, al menos, dos regidores. Las sesiones de cabildo abierto deberán convocarse por resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal y celebrarse, como mínimo, cinco veces al año. El quórum se constituye con la mitad más uno de sus integrantes. La ley también señala que las sesiones serán públicas, salvo en casos excepcionales determinados por la propia Corporación Municipal. De cada sesión deberá levantarse un acta que resuma lo accionado y que será firmada por los miembros presentes y el secretario municipal. En ella deberá consignarse los votos a favor, en contra, los votos particulares y las abstenciones. Las actas tienen carácter de documento público y cualquier ciudadano puede solicitar certificaciones.

¿Por qué siguen las sesiones virtuales?

LA PRENSA consultó a Josué Cover, encargado de Comunicaciones de la Municipalidad de San Pedro Sula, sobre la continuidad de las sesiones por Zoom y por qué se siguen realizando. "Las sesiones siguen siendo presenciales y por Zoom. Son presenciales cuando hay bastantes puntos en agenda y cuando son por Zoom es porque hay pocos temas, para evitar el gasto de combustible y la movilización al Palacio Municipal". Cover confirmó que Rodolfo Padilla Sunseri ha participado en todas las sesiones y únicamente ha faltado a una. Agregó que, cuando las reuniones son presenciales, el regidor participa de forma virtual y que esta modalidad ha sido autorizada por el pleno corporativo. Por su parte, José Antonio Rivera, abogado y regidor de la Corporación Municipal, explicó que la Ley de Municipalidades no contempla expresamente las sesiones virtuales. Sin embargo, sostuvo que, tras la pandemia, el teletrabajo quedó incorporado en distintas instituciones públicas y privadas.

"Al inicio de la gestión aprobamos un calendario de sesiones y las fechas ya están establecidas y se le da estricto cumplimiento. Cuando un regidor se ausenta se presenta un permiso en la Corporación Lo correcto sería modificar la Ley de Municipalidades porque es una forma de trabajo implementada en muchos países", expresó. En el caso de Rodolfo Padilla se realizó una aprobación corporativa en las primeras sesiones, para asistir vía zoom a las sesiones, a solicitud del regidor. El permiso consta en acta. Algunos ciudadanos consideran que las sesiones deben realizarse de manera presencial y pública para fortalecer la transparencia y el seguimiento de los asuntos municipales.