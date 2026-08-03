Los Coleman: la narcoestructura que domina rutas marítimas en Puerto Cortés

En ese mismo año, en Puerto Cortés, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/carro-armas-uniforme-comerciantes-asesinados-puerto-cortes-FALP1277750" target="_blank">sicarios mataron a Gerson Antonio Coto Arce (27)</a>, dueño del restaurante Dolphin on The Bay, y a su amigo Brayan Joshua Ortega Rodriguez (25).Dentro del vehículo en el que andaban encontraron indumentaria de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).Las autoridades policiales en ese momento declararon que la muerte del dueño del restaurante y su amigo estaba relacionada con el atentado que había sufrido el empresario Wesley Coleman y su familia,quien fue atacado por sujetos vestido con uniformes de la DPI.El padre de Gerson Antonio Coto Arce era Thomas Ciru, quien en el 2012 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/dueno-restaurante-asesinado-honduras-empresario-cieneguita-JALP1278023" target="_blank">fue asesinado en ese mismo restaurante</a>, donde también murió un agente de la Policía Nacional.Debido a la avanzada edad de Wesley Coleman, <b>las riendas de la organización de tráfico de drogas recayeron en su sobrino, Luis Felipe Aguilera Coleman, alias “Pipe”</b>, quien tiene orden de captura por los delitos de tráfico de drogas, asociación para delinquir y posesión de armas de uso prohibido.