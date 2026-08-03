Los Coleman: la narcoestructura que domina rutas marítimas en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.-

Operan en extensas propiedades y han tomado control de gran parte de las rutas marítimas. Para llegar a sus casas, las carreteras permanecen custodiadas por grupos de hombres armados que impiden el paso de cualquier persona desconocida. Así viven los Coleman, una estructura dedicada al tráfico de drogas procedentes de Colombia y Venezuela que, con el tiempo, se ha convertido en receptora de avionetas cargadas de cocaína y en la principal transportadora marítima de cargamentos ilícitos. Tras labores de inteligencia, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con apoyo de la Fuerza Naval, localizaron a los miembros de Los Coleman. El lunes 3 de agosto, las autoridades ejecutaron la operación Mare Nostrum, que incluyó allanamientos en viviendas ubicadas en Barra de Chamelecón, Las Cruces y Ramal de El Tigre, comunidades de Puerto Cortés. El operativo dejó como resultado la captura de uno de sus miembros, identificado como Harber Ulises Chávez Pérez, así como el decomiso de droga, armamento e indumentaria militar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Luis Felipe Aguilera Coleman, cabecilla de la organización y alias “Pipe”, también era objetivo de captura, pero logró escapar.

Orígenes y crecimiento

Iniciaron operaciones de tráfico de drogas en el 2014 disputándose la plaza de Puerto Cortés, Cortés, con otros grupos criminales que operaban en ese momento, como la liderada por Thomas Ciru (ya fallecido), los O’hara y por la banda de Berna que ha operado en tierras cercanas al Ulúa. La estructura criminal era dirigida al inicio por Wesley Coleman (63 años), quien en Puerto Cortés es conocido como un empresario del agro, dedicado a la crianza de ganado, así como a la venta de productos agroquímicos en diferentes tiendas de esa ciudad. Las investigaciones también lo señalan como un hombre con bastante influencia en un partido político, así como en el sector empresarial de la zona. Wesley Coleman se introdujo en el mundo del narcotráfico como un trabajador más: halaba la droga en carretas cuando caían las avionetas en la barra del Chamelecón y en lancha, según informes de inteligencia. Con los años, Wesley agarró fuerza. Considerado un patriarca en la comunidad, el sujeto comenzó a formar su propio grupo con jóvenes de la barra de Chamelecón, enfrentándose después a Thomás Ciru y acumulando más poder en el tráfico de drogas vía marítima.

Ataques y atentados

Aunque la estructura criminal de Los Coleman estaba perfilada por las autoridades, en marzo de 2019 se conoció por primera vez a nivel público su operación tras que se encontrara destruida una avioneta que aguardaba un kilo de cocaína y un teléfono satelital en la barra de Chamelecón en Bajamar, en la franja costera de Puerto Cortés. De ese hallazgo se desprendió una ola de crímenes que se saldó con 23 homicidios en Puerto Cortés. Según un informe en poder de las autoridades, el evento estuvo asociado a un quite de drogas contra Los Coleman, quienes trabajarían para el cartel de Sinaloa. En la avioneta, según el expediente, venían pilotos mexicanos; Wesley Coleman era el encargado de la construcción de la pista y la recepción del cargamento, pero fue emboscado por Los Grillos, un grupo criminal conformado por expolicías que habían recibido información sobre el punto de aterrizaje de la aeronave. El cargamento de droga supuestamente se entregaría a varias estructuras criminales de Copán y de la frontera de Corinto. En venganza por fallar en la operación, estas organizaciones delictivas contrataron a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) para asesinar a Wesley Coleman, quien sufrió un atentado el 19 de abril de 2019. En el tiroteo también resultó herida una mujer y un menor de 16 años, parientes del patriarca de los Coleman. Este último logró sobrevivir gracias al blindaje del automóvil en el que se conducía. Luego, se refugió en la zona de la Barra de Chamelecón bajo custodia de hombres armados que reforzaron su seguridad.

Antecedentes Tras recibir alertas de inteligencia sobre el presunto ingreso de drogas y armas desde Belice, atribuido a Luis Felipe Coleman, se desplegó un operativo coordinado que derivó en un enfrentamiento armado. Durante la intervención fueron decomisados aproximadamente dos kilogramos de cocaína y crack, 12 armas de fuego largas y municiones de uso prohibido. Como resultado de las investigaciones, se emitieron las órdenes judiciales de captura que se ejecutan este día.

En ese mismo año, en Puerto Cortés, sicarios mataron a Gerson Antonio Coto Arce (27), dueño del restaurante Dolphin on The Bay, y a su amigo Brayan Joshua Ortega Rodriguez (25). Dentro del vehículo en el que andaban encontraron indumentaria de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Las autoridades policiales en ese momento declararon que la muerte del dueño del restaurante y su amigo estaba relacionada con el atentado que había sufrido el empresario Wesley Coleman y su familia,quien fue atacado por sujetos vestido con uniformes de la DPI. El padre de Gerson Antonio Coto Arce era Thomas Ciru, quien en el 2012 fue asesinado en ese mismo restaurante, donde también murió un agente de la Policía Nacional. Debido a la avanzada edad de Wesley Coleman, las riendas de la organización de tráfico de drogas recayeron en su sobrino, Luis Felipe Aguilera Coleman, alias “Pipe”, quien tiene orden de captura por los delitos de tráfico de drogas, asociación para delinquir y posesión de armas de uso prohibido.

Operación Mare Nostrum

En la Barra del Chamelecón, los equipos de agentes de la Atic y navales lograron capturar en una de las viviendas a Harber Eulises Chávez Pérez, alias "Caleta", y decomisaron en un vehículo siete kilos de cocaína con la marca 444, uniformes tácticos, dos granadas de fragmentación, siete fusiles, 10 cargadores, así como chalecos antibalas, indumentaria militar y pasamontañas. El comisario Ángel Murillo Paz, director de la Atic, expresó que en la operación decomisaron múltiples dispositivos de comunicación, a los que se les seguirá la respectiva cadena de custodia para obtener información, al igual que al equipo satelital encontrado durante los ocho allanamientos.

El tipo de tecnología de sus comunicaciones evidencia el nivel de certificación logística propio de una organización transnacional, que además contaban con lanchas rápidas de alto alcance para el traslado de cargamentos de droga, explicó Murillo. El director de la Atic dijo que las operaciones continuarán hasta capturar al jefe de la organización, alias “Pipe”, y de José Romelio Hernández Figueroa. La estructura de Los Coleman está encargada del traslado de cargamento de droga del cartel de Sinaloa desde Roatán, Islas de la Bahía, hacia Belice. De regreso transportan armas o cigarros de contrabando de zonas de Guatemala. “Pipe”, según las autoridades, también ha transportado droga desde La Mosquitia. Estos negocios permitieron que el nuevo jefe de Los Coleman creciera económicamente. Según las autoridades de inteligencia, desde 2022 no aterrizan avionetas en la zona de la Barra de Chamelecón, pues tanto Los Coleman como otras estructuras instaladas en el Ulúa transportan los cargamentos vía marítima. “Pipe” logró huir antes de los allanamientos, dejando abandonado un vehículo pick up, con placas guatemaltecas y donde encontraron los siete kilos de cocaína y los fusiles AK 47. También huyó José Romelio Hernández Figueroa, quien se dedica a transportar la droga en lanchas rápidas y tiene orden de captura por homicidio.