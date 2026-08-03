Operación Mare Nostrum: MP golpea red de narcotráfico Los Coleman

CORTÉS, HONDURAS

El Ministerio Público ejecutó este lunes una nueva ofensiva contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico marítimo que opera en la zona norte de Honduras, mediante una serie de allanamientos simultáneos en el municipio de Puerto Cortés.

La operación, denominada Mare Nostrum, fue desarrollada desde tempranas horas del lunes 3 de agosto por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con apoyo de las Fuerzas Especiales Navales de Honduras (Fen).

Las autoridades realizaron ocho allanamientos e inspecciones en las comunidades de Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, en Puerto Cortés, con el objetivo de desarticular al grupo delictivo organizado conocido como Los Coleman, investigado desde 2014 por su presunta participación en tráfico internacional de drogas, sicariato y almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, esta estructura mantiene supuestos vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México, formando parte de una red dedicada al tráfico de grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Las pesquisas señalan que el grupo utilizaba pistas clandestinas ubicadas en el sector de El Remolino, en Baracoa, Cortés, para el aterrizaje de aeronaves procedentes de Suramérica con cargamentos ilícitos. Asimismo, empleaba lanchas rápidas para introducir droga por la vía marítima y posteriormente movilizarla hacia su destino final.