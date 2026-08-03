Operación Mare Nostrum: MP golpea red de narcotráfico Los Coleman

El Ministerio Público ejecutó este lunes una nueva ofensiva contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico marítimo que opera en la zona norte de Honduras, mediante una serie de allanamientos simultáneos en el municipio de Puerto Cortés.
La operación, denominada Mare Nostrum, fue desarrollada desde tempranas horas del lunes 3 de agosto por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con apoyo de las Fuerzas Especiales Navales de Honduras (Fen).
Las autoridades realizaron ocho allanamientos e inspecciones en las comunidades de Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, en Puerto Cortés, con el objetivo de desarticular al grupo delictivo organizado conocido como Los Coleman, investigado desde 2014 por su presunta participación en tráfico internacional de drogas, sicariato y almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, esta estructura mantiene supuestos vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México, formando parte de una red dedicada al tráfico de grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos.
Las pesquisas señalan que el grupo utilizaba pistas clandestinas ubicadas en el sector de El Remolino, en Baracoa, Cortés, para el aterrizaje de aeronaves procedentes de Suramérica con cargamentos ilícitos. Asimismo, empleaba lanchas rápidas para introducir droga por la vía marítima y posteriormente movilizarla hacia su destino final.
Con autorización judicial, fiscales, agentes de la ATIC y efectivos militares ejecutaron diligencias tanto en Puerto Cortés como en San Pedro Sula, con el propósito de capturar a integrantes de la organización, asegurar evidencia y afectar la infraestructura logística utilizada para sus operaciones criminales.
Como resultado preliminar de la operación, las autoridades reportaron la captura de Herber Eulices Chávez Pérez, quien es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de cargamentos de droga en "caletas" utilizadas por la estructura tras recibir los alijos por vía marítima.
Durante los allanamientos también se decomisó un fusil tipo R-15, una escopeta, munición de diversos calibres, una sustancia en polvo blanco que será sometida a análisis pericial para determinar su naturaleza y dinero en efectivo.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones han permitido documentar el uso de pistas clandestinas para el ingreso de cargamentos de droga, así como recientes decomisos relacionados con logística tecnológica, armas de fuego, granadas, municiones de uso prohibido y motores de alta potencia presuntamente utilizados por la organización.
Las autoridades aseguraron que la Operación Mare Nostrum forma parte de la estrategia para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional y adelantaron que las investigaciones continúan para capturar a otros integrantes de "Los Coleman" y fortalecer los procesos judiciales en su contra.