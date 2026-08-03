Bloqueadores reducen llamadas ilícitas desde cárceles, según el INP

Tegucigalpa, Honduras ​​​​​

El general en condición de retiro explicó que la institución trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para monitorear el funcionamiento de los bloqueadores de señal y atender cualquier incidencia que pueda afectar los controles dentro de las cárceles.

Walter Iván Amador, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), aseguró que durante 2026 la institución logró reducir en un 95% las llamadas ilícitas realizadas desde las cárceles del país.

“Se ha controlado más de un 95% de las llamadas ilícitas en los centros penitenciarios, constantemente hacemos operativos y tenemos bloqueadores en todos los centros diferenciados, estamos constantemente en reuniones con Conatel”, manifestó.

No obstante, Amador indicó que, pese a que los bloqueadores contribuyen a reducir el uso de aparatos electrónicos dentro de los centros penales, admitió que “el sistema no es completamente infalible”, ya que pueden presentarse brechas que sean aprovechadas para realizar comunicaciones ilícitas.

Como ejemplo, señaló que un apagón puede dejar temporalmente sin funcionamiento los bloqueadores de señal.

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“Cuando hay un bajón de luz, los mismo bloqueadoras quedan sin energía, y eso puede ser aprovechado si los reclusos tienen un aparato electrónico que han ingresado”, explicó.

Asimismo, reconoció que existe el riesgo de que algunas personas logren ingresar dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios, pese a las medidas de seguridad implementadas.

El funcionario indicó que, cuando se identifican personas involucradas con la posesión de aparatos electrónicos, “son puestas a disposición de las autoridades competentes para que enfrenten los procesos correspondientes”.