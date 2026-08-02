Milei vuelve a acusar a Lula da Silva de ladrón y también lo llama "corrupto"

Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó nuevamente este domingo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "ladrón" y lo tildó también de "corrupto", días después de que una declaración similar desencadenara una crisis diplomática entre ambos países.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario", expresó Milei sobre Lula durante una entrevista con la señal LN+.

"No sólo eso: lo liberaron por una falla del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto es ladrón y es un corrupto", añadió, tras ser consultado sobre sus declaraciones de la semana pasada en São Paulo, que desataron un episodio de tensión entre ambos países.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino calificó el pasado sábado a Da Silva de "ladrón", entre otros agravios que llevaron al dirigente brasileño a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocar al embajador argentino en Brasilia.