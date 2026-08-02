La cuenta de Maduro en X saluda "todo camino de diálogo" para la convivencia en Venezuela

Venezuela.

La cuenta en X del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, saludó este domingo "todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro" en su país, un día después de que el chavismo y un grupo opositor comenzaran un proceso de negociaciones impulsado por Washington para avanzar hacia una transición.

"Con unión nacional, oración y acción, Venezuela siempre verá grandes logros nacidos del esfuerzo, del diálogo fecundo y de la sabiduría del hombre y la mujer de a pie", reza el escrito publicado en la red social y fechado en Nueva York, donde el chavista se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro, capturado junto a su esposa el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, considera que "hablar de un renacimiento nacional como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas y de acción creadora para levantar una Venezuela renovada", según su cuenta en X, que frecuentemente publica mensajes pero se desconoce quién la administra.