Olimpia vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy: ¡Hora y dónde ver su debut en el Apertura!

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia de Eduardo Espinel se estrena este domingo 02 de agosto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras enfrentando a Lobos UPNFM en el duelo corresponde al penúltimo compromiso de la primera fecha que se disputará en el Estadio Nacional.

El duelo cambió su programación original debido al evento de creadores de contenido agendado para el sábado a las 7:00 p.m en el mismo escenario. Ante esta situación, el choque se tuvo que trasladar para este día.

Los Albos llegan a este partido con ritmo y confianza tras coronarse campeón de la Supercopa Honduras 2026 al vencer 1-0 a Motagua y también luego de su triunfo 2-0 ante el Deportivo Mixco de Guatemala en la Copa Centroamericana el pasado martes.