Olimpia vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy: ¡Hora y dónde ver su debut en el Apertura!

El Olimpia de Eduardo Espinel se estrena este domingo 02 de agosto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras enfrentando a Lobos UPNFM en el duelo corresponde al penúltimo compromiso de la primera fecha que se disputará en el Estadio Nacional.
El duelo cambió su programación original debido al evento de creadores de contenido agendado para el sábado a las 7:00 p.m en el mismo escenario. Ante esta situación, el choque se tuvo que trasladar para este día.
Los Albos llegan a este partido con ritmo y confianza tras coronarse campeón de la Supercopa Honduras 2026 al vencer 1-0 a Motagua y también luego de su triunfo 2-0 ante el Deportivo Mixco de Guatemala en la Copa Centroamericana el pasado martes.
Los dirigidos por Eduardo Espinel quieren arrancar con el pie derecho en el Apertura 2026, luego de que en la pasada campaña quedó al margen de la lucha por el título al no superar la fase de triangulares en el grupo que compartió con Marathón y Real España.
Por su parte, la UPNFM inicia una nueva etapa con un plantel reestructurado para este torneo. Los dirigidos por Salomón Názar no serán una tarea sencilla para los Albos y buscará amargar el debut de los albos en el Nacional.
Hora y dónde ver el Olimpia vs Lobos UPNFM
El cotejo será el último de este domingo. A partir de las 7:30 pm comenzarán las acciones en el Estadio Nacional y el duelo será transmitido por el canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.laprensa.hn