ICE detuvo a hondureño en Miami y lo habría deportado a Senegal

Texas, Estados Unidos

El hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón habría sido deportado desde Estados Unidos hacia Senegal, en África, según denuncias realizadas por sus familiares. Sánchez Servellón, quien residía en Miami antes de su detención, permanecía bajo custodia migratoria en el Centro de Detención Prairieland, ubicado en Texas, antes de que presuntamente fuera enviado a Senegal.

Tras su llegada a Senegal, el hondureño habría compartido un mensaje con su familia, en el que denunció supuestas irregularidades durante el proceso migratorio y afirmó haber sufrido situaciones difíciles durante el traslado. El compatriota le aseguró a su familia que fue trasladado junto a otros migrantes y señaló presuntos abusos durante el procedimiento. Hasta el momento, estas denuncias no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses. Tras conocer la situación, familiares de Brayan Omar Sánchez Servellón solicitaron apoyo para obtener información oficial sobre su caso y conocer las circunstancias en las que habría sido deportado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse