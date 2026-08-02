ICE detuvo a hondureño en Miami y lo habría deportado a Senegal

El hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón habría sido deportado desde Estados Unidos hacia Senegal, en África, según denuncias realizadas por sus familiares.
Sánchez Servellón, quien residía en Miami antes de su detención, permanecía bajo custodia migratoria en el Centro de Detención Prairieland, ubicado en Texas, antes de que presuntamente fuera enviado a Senegal.
Tras su llegada a Senegal, el hondureño habría compartido un mensaje con su familia, en el que denunció supuestas irregularidades durante el proceso migratorio y afirmó haber sufrido situaciones difíciles durante el traslado.
El compatriota le aseguró a su familia que fue trasladado junto a otros migrantes y señaló presuntos abusos durante el procedimiento. Hasta el momento, estas denuncias no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses.
Tras conocer la situación, familiares de Brayan Omar Sánchez Servellón solicitaron apoyo para obtener información oficial sobre su caso y conocer las circunstancias en las que habría sido deportado.
Los parientes del hondureño expresaron su preocupación debido a la falta de detalles sobre el proceso y pidieron a las autoridades de Estados Unidos y Honduras brindar información clara sobre el paradero del hondureño.
Asimismo, solicitaron que se garantice la asistencia consular correspondiente para verificar la situación del ciudadano y conocer las acciones que pueden realizarse en su beneficio.
Según la denuncia de la familia, Sánchez Servellón habría sido enviado a Senegal; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente documentos o comunicados oficiales que confirmen las circunstancias del traslado.
Las autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta sobre la presunta deportación del hondureño ni sobre el proceso que habría derivado en su llegada al país africano.
De igual manera, las autoridades hondureñas no han informado si han recibido una notificación sobre el caso o si realizan gestiones para verificar la situación del compatriota.
La información sobre la deportación del hondureño surge luego de que Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, denunció que connacionales están siendo deportados desde USA hacia África, por lo que hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que tomen cartas en el asunto.