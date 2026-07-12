Condenan a hondureño por millonario fraude en tiendas Home Depot de USA

Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado 8 de julio de 2026 que el sentenciado fue identificado como Darwin Alberto Corea Calderón, quien aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para cometer fraude electrónico.

Un hondureño fue condenado por un juez federal de Estados Unidos a 24 meses de prisión tras declararse culpable de participar en un esquema de fraude que ocasionó pérdidas superiores a los 464,000 dólares en varias tiendas Home Depot de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

De acuerdo con los documentos judiciales, el hondureño participó entre 2022 y 2025 en una red dedicada a realizar devoluciones fraudulentas de mercancía, obteniendo reembolsos ilegales por cientos de miles de dólares.

Las investigaciones federales establecen que el esquema delictivo afectó a más de una docena de tiendas Home Depot ubicadas en las ciudades de Charlotte, Cornelius, Gastonia, Kannapolis, Matthews, Statesville, Rock Hill y Spartanburg, en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Según las autoridades, Corea Calderón solicitaba reembolsos por productos mediante operaciones fraudulentas, lo que permitió concretar el millonario perjuicio económico a la cadena comercial.

Asimismo, la investigación determinó que el condenado utilizaba la modalidad conocida como "skip-scanning", una práctica en la que los clientes omiten deliberadamente escanear algunos artículos en las cajas de autopago para evitar pagarlos.

El fiscal federal Russ Ferguson afirmó que las acciones del hondureño respondieron a un plan premeditado.

"Los delitos de Darwin Alberto Corea Calderón nacieron de la codicia, no de la necesidad. Se trató de una maniobra calculada que repitió una y otra vez", señaló el funcionario.

Ferguson añadió que este tipo de delitos no solo perjudica a los comercios, sino que también termina afectando a los consumidores debido al incremento de los costos que generan estas pérdidas.

Además de la condena de dos años de prisión, las autoridades informaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención migratoria contra el hondureño, por lo que será puesto a disposición de esa agencia para iniciar su proceso de deportación una vez concluya su sentencia.