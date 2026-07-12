Departamento de Estado de EUA reconoce trayectoria de hondureña

La Ceiba, Atlántida

La destacada labor, el liderazgo y el compromiso de la defensora de derechos humanos hondureña, Sua Martínez Ibarra, han recibido un importante respaldo internacional. Martínez fue seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en el prestigioso Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes (IVLP), el principal canal de intercambio profesional del gobierno estadounidense. Su participación se integró en el proyecto regional “Prevención y mitigación de la trata de personas para el Hemisferio Occidental”, un espacio que convoca a líderes latinoamericanos, especialistas y representantes civiles enfocados en el combate a este flagelo.

Este logro premia más de una década de trabajo de Martínez en la protección de poblaciones vulnerables y la restitución de derechos a víctimas sobrevivientes.

Liderazgo regional y portavoz en Estados unidos

Debido a su sólida experiencia, habiendo presidido la Coalición Regional contra la Trata de Personas (CORETT), colaborado con la Organización de Estados Americanos (OEA) y fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT). Súa Martínez fue elegida por sus pares latinoamericanos como vocera oficial y moderadora de los encuentros de alto nivel celebrados en Washington, St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

Durante el programa, la delegación sostuvo encuentros estratégicos con agencias clave como los Departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Trabajo de Estados Unidos, además de organizaciones referentes globales como Polaris y A21.

El intercambio permitió absorber buenas prácticas en: investigación, asistencia transfronteriza, protección integral y reparación digna del daño a sobrevivientes, campañas de sensibilización y alianzas multisectoriales.

Una voz global por la dignidad humana

Con una carrera caracterizada por el servicio, Sua Martínez ha representado a Honduras en foros internacionales de Europa y América, incluyendo intervenciones ante las Naciones Unidas en Ginebra y Viena.