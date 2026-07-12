Tela albergará el mayor biobanco de corales de Mesoamérica

La bahía de Tela tiene una relevancia especial porque mantiene niveles de coral saludable muy superiores a otras zonas de Mesoamérica. Borcsok sostiene que algunas áreas de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/punta-sal-uno-de-los-grandes-paraisos-de-tela-AL12910909" target="_blank">Punta Sal todavía registran hasta un 70% de cobertura de coral,</a> mientras que el promedio regional habría descendido a alrededor del 5% o 6%.Aunque los investigadores todavía no determinan con certeza por qué los corales de Tela muestran una mayor resistencia a las enfermedades y al blanqueamiento, universidades estadounidenses estudian las condiciones particulares de la bahía en busca de respuestas que podrían servir para proteger otros arrecifes del mundo.El futuro centro tendrá también un componente educativo. Los visitantes podrán recorrer la granja de corales, observar especies en peligro y conocer cuántos ejemplares permanecen en libertad o bajo cuidado científico.