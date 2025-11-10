$!¿Y si Quimistán no fuera un valle... sino un cráter de impacto asteroidal?

“Primero, imagínese encontrar diamantes. Todo lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado, pero genera tributos para el municipio. Sería una enorme posibilidad para obtener recursos y atender las necesidades de la zona y del resto del territorio municipal”, explicó.A los posibles beneficios económicos se suma el potencial turístico. La zona donde se ubicaría el cráter reúne varios atractivos: un sitio arqueológico de gran tamaño, 168 túneles mineros artesanales, vestigios históricos y una ruta de acceso que conecta Santa Cruz Minas con El Naranjo, ya dentro del Parque Nacional Cusuco.“La gente podría venir no solo a ver un cráter de impacto, sino también los sitios arqueológicos, la actividad minera artesanal y el acceso directo al Cusuco”, señaló el alcalde.