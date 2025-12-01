Así van los resultados preliminares en alcaldías de Cortés: sorpresas en Libre

San Pedro Sula, Cortés

Los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y actualizados hasta las 10:11:14 am de este lunes 10 diciembre arrojan ya algunas tendencias en las alcaldías del departamento de Cortés. Por ejemplo, San Pedro Sula está quedando siempre en manos de Roberto Contreras. Él lleva hasta el momento 87,400 votos y se separa por un holgado margen de 71,794 votos de Yaudeth Burbara, quien se ha convertido en la segunda fuerza política de la capital industrial. Muy por detrás, Rodolfo Padilla Sunseri alcanza 11,526 votos logrando votos.

EL NACIONALISMO SE MANTIENE EN OMOA

En el norteño municipio de Omoa tampoco hay sorpresas. El actual alcalde Ricardo Alvarado se está alzando con un nuevo periodo de cuatro años, y serán 20 los que alcanzará al 2030 con la nueva unción del pueblo omoense. Alvarado está ganando en las primeras 42 actas posteadas con 3,392 votos, pero le sigue por 10% menos votos, su rival más cercana, la aspirante de Libre, Nuvia López que alcanza ya 2,762 votos. En Omoa, el candidato liberal Francisco Javier Brocato apenas lleva contabilizados 474, los que le están ajustando para entrar en la última regiduría.

SE MANTIENE HEGEMONÍA LIBERAL EN PUERTO CORTÉS

En Puerto Cortés tampoco hubo sobresaltos en las primeras horas del escrutinio. El candidato liberal Omar Giancarlo Rodríguez Caña se está imponiendo con una ventaja abrumadora que prácticamente define la contienda municipal desde el amanecer del lunes. Con 78.55% de los votos, Rodríguez Caña se perfila como sucesor de la profesora María Luisa Martell al frente de la alcaldía porteña con un respaldo ampliamente mayoritario. El liberal acumula 15,558 votos en las primeras 41% de actas procesadas, una cifra muy por encima de sus rivales. La segunda posición la ocupa el candidato nacionalista Alex Alberto Amador Luján, quien registra 2,030 votos, apenas 10.25%, una brecha que lo deja sin posibilidades reales de remontar. En tercer lugar aparece la aspirante de Libre, Marcia Libeth Suazo, que suma 1,964 votos (9.91%), seguida por los demás candidatos que no alcanzan ni el 1% del total. Las fuerzas minoritarias —DC y PINU— mantienen votaciones simbólicas, con 104 y 148 votos respectivamente. La planilla municipal del Partido Liberal, según los datos divulgados por el CNE, también muestra una integración sólida: además del alcalde y la vicealcaldesa, el liberalismo estaría asegurando ocho regidurías, mientras el Partido Nacional se quedaría únicamente con un puesto en la corporación. Libre se mantiene con una representación mínima en el noveno escaño. Con el avance de actas divulgadas y el patrón de votación consistente, Puerto Cortés perfila una de las victorias liberales más amplias del litoral atlántico en estas elecciones.

Ugarte está asegurando 28 años en el poder

En Pimienta, Cortés, el panorama electoral tampoco ofrece sorpresas. El actual alcalde Raúl Alfredo Ugarte Florentino, del Partido Nacional, está consolidando una nueva victoria que lo coloca rumbo a su séptimo periodo consecutivo, un hecho que prolongará su dominio político a 28 años al frente de la municipalidad. Con 70.32% de los votos en las primeras 63% de actas procesadas, Ugarte supera con holgura a sus contendientes y reafirma la fuerza que el nacionalismo mantiene en esta localidad. El alcalde suma 3,898 votos, una cifra que lo deja muy por encima del aspirante de Libre, Edwin Fernando Enamorado Espinoza, quien alcanza 1,362 votos (24.57%) y se ubica en una distante segunda posición. Más atrás aparece el Partido Liberal, cuyo candidato Julio César Rodríguez Mejía apenas obtiene 187 votos, equivalentes al 3.37%. Las fuerzas minoritarias, como el DC, se mantienen con votaciones simbólicas: 96 votos (1.73%).

CUATRO AÑOS MÁS PARA EL LIBERAL EN POTRERILLOS

En Potrerillos, Cortés, los primeros resultados también dibujan un escenario previsible. El actual alcalde Carlos Noé Rivera Manzanares, del Partido Liberal, está encaminado a asegurar un segundo periodo al frente de la municipalidad, sosteniendo una ventaja sólida frente al resto de aspirantes. Con 68.27% de los votos en las primeras 45% de actas divulgadas, Rivera Manzanares acumula 3,419 marcas, una cifra que lo coloca muy por encima del candidato nacionalista Denis Iván Núñez Herrera, quien registra 1,111 votos (22.18%) y se mantiene en una segunda posición sin opción real de remontar. El tercer puesto lo ocupa la candidata de Libre, Suyapa Martínez, quien obtiene 415 votos (8.28%), mientras que las fuerzas minoritarias del DC y el PINU apenas alcanzan 7 y 56 votos, respectivamente, quedando fuera de cualquier competencia. La conformación preliminar de la Corporación Municipal refleja el peso del liberalismo en Potrerillos. De acuerdo con los datos del CNE, el Partido Liberal retendría la alcaldía, la vicealcaldía y cinco de las ocho regidurías, consolidando una mayoría clara dentro de la estructura local. El Partido Nacional solo aseguraría un escaño, mientras Libre ocuparía uno de los últimos puestos. Si la tendencia se mantiene conforme avanza el escrutinio, Carlos Noé Rivera se encamina a repetir en el cargo, extendiendo el control liberal en Potrerillos y confirmando la continuidad del proyecto municipal que inició en su primer mandato.

CAMBIO DE ROSTROS EN SAN FRANCISCO DE YOJOA

En San Francisco de Yojoa se perfila un cambio de mando. El actual alcalde de Libre, que buscaba mantenerse en el cargo, está quedando relegado ante el avance del Partido Liberal, que encabeza la competencia con una ventaja visible en las primeras actas procesadas. El liberal Francisco Adelman Reyes lidera la contienda con 47.97% de los votos, sumando 1,884 marcas, una tendencia que lo coloca como el virtual ganador. En contraste, el alcalde de Libre, Carlos Eduardo Rodríguez Sosa, cae al segundo lugar con 41.63%, equivalente a 1,635 votos, una diferencia que, aunque estrecha, lo deja fuera de la posibilidad de repetir en el cargo. El Partido Nacional se mantiene en un lejano tercer puesto, con 401 votos (10.21%), sin incidencia en la disputa por la alcaldía. La integración preliminar de la corporación municipal confirma el desplazamiento de Libre: mientras el Partido Liberal se quedaría con la alcaldía, la vicealcaldía y la mayoría de regidurías, el actual edil solo estaría asegurando una regiduría, quedando reducido a un papel secundario dentro del nuevo gobierno local. De mantenerse esta tendencia, San Francisco de Yojoa vivirá un relevo político marcado por la salida del alcalde de Libre y el ascenso del Partido Liberal, que retoma el control municipal con una votación consistente en las actas divulgadas.

OTRA ALCALDÍA QUE SE LE VA A LIBRE