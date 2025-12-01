Así van los resultados preliminares en alcaldías de Cortés: sorpresas en Libre

En el norteño municipio de <b>Omoa</b> tampoco hay sorpresas. El actual alcalde Ricardo Alvarado se está alzando con un nuevo periodo de cuatro años, y serán 20 los que alcanzará al 2030 con la nueva unción del pueblo omoense. Alvarado está ganando en las primeras 42 actas posteadas con 3,392 votos, pero le sigue por 10% menos votos, su rival más cercana, la aspirante de Libre, Nuvia López que alcanza ya <b>2,762 votos.</b>En Omoa, el candidato liberal Francisco Javier Brocato apenas lleva contabilizados 474, los que le están ajustando para entrar en la última regiduría.