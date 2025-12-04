Esta no es la primera foto de JOH tras salir de prisión: está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra una fotografía del rostro del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), tras su salida de prisión en Estados Unidos, el 1 de diciembre. El usuario que compartió la grabación asegura que se trata de la primera imagen del exmandatario luego de recuperar su libertad. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de un deepfake, material falso creado o manipulado mediante inteligencia artificial (IA), constató EH Verifica. “Esta es la primera fotografía que sale a la luz del expresidente el jefe de jefe, el capo de capo, el patrón Juan Orlando Hernández, que fue indultado por el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump”, dice el usuario en un video publicado de TikTok, visualizado más de 67,000 veces desde el 4 de diciembre.

El video comenzó a difundirse después del indulto otorgado por Donald Trump el 28 de noviembre de 2025, pocos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras. El expresidente estadounidense justificó su decisión al afirmar que Hernández había sido tratado "severamente e injustamente". Juan Orlando Hernández fue condenado en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión, tras ser declarado culpable por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego. Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, su administración facilitó el tránsito de cientos de toneladas de cocaína desde Centroamérica hacia territorio estadounidense, protegió a traficantes y recibió sobornos a cambio de ello.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa en Google Lens, realizada con la imagen atribuida a Juan Orlando Hernández, confirmó que esta no ha sido publicada por medios de comunicación ni por fuentes confiables. Además, un análisis de los perfiles oficiales del exmandatario en Facebook y X (antes Twitter) no mostró rastros de la fotografía que algunos usuarios aseguran que es auténtica. Tampoco aparece en las cuentas de su esposa, Ana García ( Facebook , X ), ni en la de su hija, Daniela Hernández ( Facebook , Instagram ). Ninguna ha compartido la supuesta fotografía en la que se ve el rostro del exgobernante. Lo único que sí aparece en las cuentas es una imagen reciente en la que Hernández posa de espaldas y no muestra el rostro. EH Verifica identificó diversas inconsistencias típicas en imágenes generadas con inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, en la mejilla derecha aparece una mancha rosada o morada con bordes irregulares que no corresponde a un moretón real ni a una sombra coherente. La barba presenta variaciones abruptas en la dirección del vello y zonas con densidad irregular, mientras que el borde inferior luce excesivamente limpio y redondeado, como si hubiese sido recortado digitalmente. Las gafas también presentan anomalías: una varilla es más gruesa que la otra y no están alineadas; el borde del lente izquierdo parece “derretido” y desalineado respecto al ojo. Asimismo, el contorno del oído izquierdo está mal definido y se mezcla con el fondo. Otro detalle llamativo es la iluminación del fondo, que no proyecta sombras del cuerpo, especialmente en hombros y cabeza, lo cual es poco común en una fotografía real. Finalmente, al analizar la imagen con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de IA, se obtuvo un resultado de 98.3% de probabilidad de que la imagen fue generada con inteligencia artificial. Según esta escala, se trata de un caso de alta probabilidad de deepfake.