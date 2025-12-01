Se abren tres vías distintas para curar el VIH

El primero, liderado por la Universidad de California en San Francisco (UCSF), muestra que es posible controlar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sin tratamiento antiviral sino con una combinación de agentes de inmunoterapia experimentales.

Desde que en 1981 surgieron los primeros casos de VIH, los científicos no han dejado de buscar la cura contra una enfermedad que sufren 40 millones de personas en el mundo. Hoy, Día Mundial del Sida , Nature publica tres nuevos estudios, tres caminos distintos para intentar curar a los pacientes.

Los fármacos permitieron a siete de cada diez participantes mantener niveles bajos del virus durante muchos meses después de suspender la terapia antirretroviral (TAR) que se usa desde la década de 1990 y que convirtió el sida en una enfermedad crónica (mientras se siga el tratamiento).

El ensayo -una colaboración entre casi una docena de farmacéuticas y otros socios en la investigación del VIH- es una prueba de concepto de que el enfoque podría funcionar. Y aunque el estudio fue pequeño y no incluyó un grupo de control, los autores consideran los resultados "extremadamente alentadores".

"Creo que finalmente estamos logrando avances reales hacia el desarrollo de una terapia que permita a las personas vivir una vida saludable sin necesidad de medicamentos de por vida", apunta Steven Deeks, coautor principal del estudio y profesor de Medicina en la UCSF.

Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia..

El ensayo fue posible gracias a la colaboración de cinco años y 20 millones de dólares de la Fundación para la Investigación del SIDA (amfAR), y el apoyo de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

El estudio se diseñó para evaluar si una triple combinación de inmunoterapias podía reprogramar el sistema inmunitario para controlar el virus tras suspender la TAR. La mayoría de los participantes habían comenzado la TAR poco después de contraer el VIH, lo que ayudó a preservar su respuesta inmunitaria.

Primero, los participantes recibieron una vacuna terapéutica para estimular a sus linfocitos T (una parte del sistema inmunitario que ataca a los virus) a atacar al VIH latente en sus cuerpos. Luego, recibieron un cóctel de anticuerpos para reducir la cantidad de VIH en el cuerpo. Finalmente, recibieron otra ronda de anticuerpos anti-VIH antes de suspender la TAR.

Cuando una persona con VIH deja de tomar los medicamentos, el virus comienza a rebotar en unas dos semanas y luego se dispara. En esta ocasión, solo tres de los diez pacientes experimentaron ese rápido rebote, uno no sufrió ningún rebote y seis mantuvieron niveles bajos del virus durante meses.

Los autores reconocen que el tratamiento tendría que simplificarse y demostrar su eficacia en estudios más amplios antes de poder reemplazar la terapia convencional, TAR.

Un segundo estudio, liderado por David Collins, del Instituto Ragon (centro mixto de Harvard y del MIT) ha identificado características similares de las células T en individuos que exhibieron control del virus en ensayos clínicos previamente reportados de intervenciones para inducir la remisión del VIH-1.

En este caso, también se trata de un estudio incipiente que necesita más desarrollo.