OMS publica guía para prevenir, diagnosticar y tratar la infertilidad

Ginebra

La infertilidad afecta a una de cada seis personas en el mundo en algún momento de su edad reproductiva, y un 36 % de las mujeres que la padecen sufre además violencia por parte de sus parejas, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). La entidad lanzó el viernes una guía de recomendaciones para prevenir, diagnosticar y tratar este problema.

El documento, dirigido a profesionales sanitarios, responsables políticos, asociaciones de apoyo a pacientes y otras instituciones, busca enfrentar un fenómeno en el que, según señala la OMS, “con frecuencia se culpa a las mujeres mientras se ignora a los hombres”.

La agencia define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin anticonceptivos.

“Es uno de los problemas de salud más olvidados en nuestra época y un desafío global en materia de igualdad”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, durante la presentación del documento.

Al abordar este problema, recordó que millones de personas deben afrontar tratamientos costosos o sin garantías, “viéndose forzados a elegir entre su deseo de tener niños o el de disponer de seguridad financiera”.

Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia..

La agencia sanitaria de Naciones Unidas destaca que, en algunos países, un solo intento de fertilización in vitro puede representar para una familia el equivalente a dos años de ingresos.

La OMS añade que la infertilidad puede derivar en ansiedad, depresión, tensiones en la relación de pareja y estigma social, situaciones que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.

La guía incluye 40 recomendaciones, algunas de carácter técnico sobre tratamientos preferibles en determinadas condiciones médicas. De forma general, la OMS anima a considerar inicialmente aquellos enfoques que, sin elevado coste, han demostrado eficacia.

También propone evaluar si las parejas necesitan asistencia social o psicológica y brindar información sobre factores que pueden influir en la fertilidad, como el consumo de tabaco o las enfermedades de transmisión sexual.

En los casos en los que no se encuentra una causa clara para la infertilidad, se recomienda ofrecer orientación sobre cambios en el estilo de vida o la identificación de los días más fértiles del ciclo menstrual antes de recurrir a tratamientos como la inseminación intrauterina o la estimulación ovárica.

“Dar a la gente la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su reproducción es un imperativo sanitario y una cuestión de justicia social”, subrayó Pascale Allotey, directora de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y juvenil de la OMS.