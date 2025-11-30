El músculo periodístico de OPSA se impone con una cobertura histórica del 30-N

La jornada electoral del 30 de noviembre comenzó mucho antes del amanecer para los equipos del Grupo OPSA. A las 3:00 am, periodistas, editores, fotógrafos, videógrafos y productores ya estaban en marcha afinando los últimos detalles de una operación digital masiva pensada para cubrir cada rincón del país. En la imagen la periodista Lisseth García que entrevista a una pequeña sampedrana.
Todo el equipo comenzó a trabajar con un objetivo era claro: ofrecer información en tiempo real, con rigor y amplitud, desde las tres plataformas líderes del país. En la imagen, el periodista Ariel Trigueros luego de entrevistar al pastor Misael Argeñal. Junto a ellos, Santiago Lara y Héctor Paz.
En LA PRENSA, el pulso informativo arrancó con reportes tempranos, análisis y el seguimiento minuto a minuto de la apertura de urnas. La Mesa Digital de www.laprensa.hn se encargó de mantener actualizada la página web y todas las plataformas en línea. En la imagen los periodistas: Luis Licona, Michell Midence, Kevin Menjívar y Aneth Flores.
La sala de redacción operó como un centro de mando, coordinando coberturas simultáneas en el valle de Sula, Tegucigalpa, la zona norte y las comunidades más alejadas. La apuesta fue mostrar la jornada desde el terreno, con precisión y cercanía. En la foto, la editora web Astrid Zambrano liderando el equipo digital de Diario LA PRENSA.
En San Pedro Sula, el equipo periodístico conformado por el periodista Ariel Trigueros y el fotoperiodista Héctor Paz se desplazó por San Pedro Sula para reportar las últimas incidencias de la jornada.
El Heraldo reforzó esa visión con un despliegue igual de robusto en la capital y el centro del país. Sus equipos no solo documentaron el ambiente en los centros de votación, sino también el comportamiento del tráfico, la seguridad, los incidentes y la movilización de votantes. En la imagen, la periodista Jacqueline Molina entrevista al abogado Francisco Quiroz, coordinador departamental de JRV y custodios del CNE informa sobre el proceso electoral en el departamento de Yoro.
La cobertura cruzada permitió un mapa informativo completo, oportuno y verificado. Por ejemplo, la periodista Kleimer Baquedano informaba desde el sector sureste de San Pedro Sula, mientras que desde el occidente del país, la periodista Viki Pérez daba los pormenores de todo lo acontecido en el departamento de Copán y alrededores.
GOtv junto a los periodistas de las tres marcas, potenció el componente audiovisual que dio vida a la experiencia 360. Con transmisiones en vivo desde múltiples puntos, enlaces simultáneos, entrevistas y cobertura multimedia, el canal se convirtió en la ventana inmediata de lo que ocurría en tiempo real. El periodista Josué Cárcamo junto a Michell Midence, parte del equipo digital de LA PRENSA en San Pedro Sula.
El veterano periodista Héctor Montoya cubrió desde la zona norte el ambiente electoral en Omoa y Puerto Cortés. Él es parte del equipo experimentado de OPSA, que ha consolidado con gran éxito la integración de las redacciones y medios digitales hacia un ecosistema de contenido dinámico, ágil y profundo.
El resultado de esa sinergia fue una operación periodística sin precedentes en un día decisivo para Honduras. Tres marcas, una misma visión editorial y un trabajo coordinado que mostró el alcance, la disciplina y la capacidad técnica del grupo mediático más influyente del país. Una cobertura que no solo registró la historia: también la acompañó desde el primer rayo de luz. En la imagen la periodista Daniela Ramos.
La periodista Kensy Vásquez reportó desde el occidente del país. Ella transmitió en varios enlaces cómo transcurrió el ambiente electoral en el departamento de Lempira, desde su cabecera Gracias. También dio avances de cómo fue la fiesta cívica en Santa Rosa de Copán.
La periodista Anna Reyes junto a la fotógrafa suiza Linda Käsbohrer durante la cobertura electoral en el cuadrante suroeste de San Pedro Sula. Aquí ambas desde la escuela Dionisio de Herrera.
La democracia se vio, se escuchó y se sintió en cada avenida, en cada fila, en cada centro. Este 30 de noviembre no fue solo una fecha en el calendario: fue una demostración del país que existe cuando los hondureños deciden salir a votar. En la foto, la periodista multimedia Victoria Medina.
En Honduras, la fiesta cívica de este domingo 30 de noviembre dejó anécdotas, emociones y una certeza compartida: que cada voto, por pequeño que parezca, también construye futuro. Desde la sala de redacción, la periodista María Fernanda Peña actualizando minuto a minuto las redes sociales del diario líder de Honduras: LA PRENSA.
Lo que quedó claro este domingo es que Honduras vivió algo más que una elección. La ciudadanía se volcó a las urnas con una convicción que recordó el poder que tienen las pequeñas historias: el adulto mayor que no faltó aunque le costara caminar, la madre que llevó a su hijo para enseñarle el valor del voto, la pareja que votó por primera vez juntos, el joven que transmitió en vivo para animar a otros a participar. Y así lo retrató la periodista Yeria Miralda desde las galerías que construyó para www.laprensa.hn
Detrás del funcionamiento del equipo digital estaban las manos y mente ágiles de la jefa de Redacción Lastenia Lanza. Con su amplio recorrido por el mundo periodístico supo guiar de forma oportuna a la camada juvenil detrás de las redes sociales de LA PRENSA.
Lo que se vivió este domingo 30-N no fue solo un proceso cívico: fue una auténtica fiesta nacional. Honduras despertó antes que el sol este domingo 30 de noviembre. Desde las 4:00 de la madrugada, miles de ciudadanos comenzaron a llegar a los centros de votación en todo el país. En la foto las periodistas Jessica Figueroa y Roxana Rodríguez.
Así como los hondureños salieron decididos a cumplir con su derecho y a participar activamente en una de las jornadas electorales más concurridas y vibrantes de los últimos años, así funcionó el equipo periodístico de grupo OPSA. Mucho de ese éxito fue responsabilidad de Silvia García, quien se encargó de suplir de todo lo necesario a la Sala de Redacción.
El periodico impreso siempre es esencial para salvaguardar el legado histórico de Honduras. Los diseñadores Edwin López y Ana Sagastume durante la jornada en la que se escribió un nuevo episodio de la vida democrática de Honduras.
Los alrededores de los centros de votación se transformaron en una mezcla de colores, banderas, música y buena energía. Voluntarios animaron con altoparlantes, vendedores improvisaron desayunos al pie de la calle y vecinos aprovecharon la ocasión para saludar, conversar y compartir la emoción del día. En la imagen, el fotógrafo Yefry Ayala junto al diseñador Jerson Hernández.
A pesar de los retrasos iniciales por fallas en algunos equipos biométricos, el ambiente no perdió su tono festivo ni su sentido de responsabilidad. Lo que quedó claro este domingo es que Honduras vivió algo más que una elección. Así lo atestiguaron desde la Sala de Redacción la jefa de Diseño, Zayra Caballero y el jefe de Redacción, Nelson García.
La ciudadanía se volcó a las urnas con una convicción que recordó el poder que tienen las pequeñas historias: el adulto mayor que no faltó aunque le costara caminar, la madre que llevó a su hijo para enseñarle el valor del voto, la pareja que votó por primera vez juntos, el joven que transmitió en vivo para animar a otros a participar. En primer plano la periodista y presentadora Mavis Callejas.
La fiesta se extendió más allá de las fronteras. En Estados Unidos, donde cientos de miles de hondureños están habilitados para votar, las imágenes fueron igual de potentes: largas filas bajo la lluvia en Miami, votantes en Houston que esperaron más de una hora para ingresar, familias celebrando la jornada en Charlotte. Nadie quiso quedarse en casa; todos querían sentirse parte del momento decisivo. En la foto desde la Sala de Redacción los diseñadores Laura Castañeda y Julio Callejas.
La magnitud de la participación también se sintió en los equipos electorales y en las comunidades que rodearon el proceso. Las Juntas Receptoras de Votos trabajaron sin detenerse, apoyadas por vecinos que ofrecieron agua, café y hasta sillas para quienes pasaban largo rato en la fila. Así lo constató la periodista Eleana Enamorado.
En la sala de redacción de LA PRENSA, la jornada avanzó a la tarde con la misma intensidad con la que comenzó: pantallas encendidas, reporteros ingresando datos de última hora, editores ajustando titulares en tiempo real y equipos multimedia procesando imágenes que ya forman parte de la memoria electoral del país.
Este domingo ha sido un día vibrante para una operación que lleva muchas horas sin descanso, sostenida por el compromiso de un equipo que entendió la magnitud histórica del día. Entre llamadas, enlaces y verificaciones, quedó claro que la misión se cumplió: contarle a Honduras, con rigor y humanidad, la fiesta democrática que el país vivió este 30 de noviembre. En la foto, el equipo de producción televisiva de LA PRENSA.