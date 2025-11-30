El músculo periodístico de OPSA se impone con una cobertura histórica del 30-N

Lo que quedó claro este domingo es que Honduras vivió algo más que una elección. La ciudadanía se volcó a las urnas con una convicción que recordó el poder que tienen las pequeñas historias: el adulto mayor que no faltó aunque le costara caminar, la madre que llevó a su hijo para enseñarle el valor del voto, la pareja que votó por primera vez juntos, el joven que transmitió en vivo para animar a otros a participar. Y así lo retrató la periodista Yeria Miralda desde las galerías que construyó para www.laprensa.hn