Votan bajo la lluvia en Miami y Nueva York: largas filas en centros electorales en USA

San Pedro Sula, Honduras

A través de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram los hondureños en Estados Unidos comparten fotografías y videos de cómo se lleva a cabo la justa electoral en la que se eligen las nuevas autoridades de Honduras para el cuatrienio de 2026-2030.

Aunque también hay atrasos, como la apertura tardía de urnas y largas filas, los hondureños habilitados para votar esperan con patriotismo, pese a que, por ejemplo, en el centro de votación de Miami cae una tremenda tormenta.

En Queens, Nueva York, el corresponsal de LA PRENSA, Eduardo Solano reportó que se está viviendo una fiesta cívica, no obstante, no dejan de haber imprevistos.

Algunos hondureños han reportado que no aparecen en el censo, pese a vivir en la Gran Manzana. Otros, dijeron no tener la cédula hondureña, pero sí la licencia y no se les permitió votar. Algunos no actualizaron su documentación y se quedaron sin poder ejercer el sufragio.

"Veníamos ilusionados a ejercer el voto, pero con esto que nos pasó no pudimos hacerlo. Nosotros queremos un cambio", dijo uno de los hondureños entrevistado por Solano.