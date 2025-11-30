Votan bajo la lluvia en Miami y Nueva York: largas filas en centros electorales en USA

A través de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram los hondureños en Estados Unidos comparten fotografías y videos de cómo se lleva a cabo la justa electoral en la que se eligen las nuevas autoridades de Honduras para el cuatrienio de 2026-2030.
Aunque también hay atrasos, como la apertura tardía de urnas y largas filas, los hondureños habilitados para votar esperan con patriotismo, pese a que, por ejemplo, en el centro de votación de Miami cae una tremenda tormenta.
En Queens, Nueva York, el corresponsal de LA PRENSA, Eduardo Solano reportó que se está viviendo una fiesta cívica, no obstante, no dejan de haber imprevistos.
Algunos hondureños han reportado que no aparecen en el censo, pese a vivir en la Gran Manzana. Otros, dijeron no tener la cédula hondureña, pero sí la licencia y no se les permitió votar. Algunos no actualizaron su documentación y se quedaron sin poder ejercer el sufragio.
"Veníamos ilusionados a ejercer el voto, pero con esto que nos pasó no pudimos hacerlo. Nosotros queremos un cambio", dijo uno de los hondureños entrevistado por Solano.
Álvaro Maldonado transmitió en vivo desde Facebook cómo la gente espera bajo la lluvia. "La gente quiere un cambio, la gente vino a votar. La gente no se va ir hasta que puedan votar", compartió.
En Houston, Texas el panorama es similar. Se siguen observando enormes filas de hondureños esperando ingresar al recinto habilitado para ejercer el sufragio. En Charlotte también se vive un impresionante ambiente de fiesta electoral. Se reporta masiva asistencia a las urnas, y siguen llegando.
Varios hondureños habilitados para votar en Estados Unidos denuncian apertura tardía de urnas, fallos en los dispositivos electrónicos y lentitud en los procesos. Algunos no salen habilitados para votar en los centros destinados para el sufragio en USA, sino que salen en sus pueblos.
AQUÍ SE PUEDE VOTAR EN USA
Según el CNE, más de 399,000 hondureños están habilitados para votar en Estados Unidos este domingo.Se instalarán 12 centros de votación (JRV) distribuidos en distintos estados.
Centros de votación por estado y dirección
California
JRV 19,166
St. John’s Presbyterian
2727 College Ave, Berkeley, CA 94705
JRV 19,155
Church of Scientology of The Valley
11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601
Texas
JRV 19,164
Salón de Eventos De París Beauty Salon Academy
3160 Saturn Rd, Garland, TX 75041
JRV 19,153 – 19,154Princess Reception Hall
16312 FM 529 W, Houston, TX 77095
Lousiana
JRV 19,158
Apostolado Hispano 2501 Maine
Ave, Metairie, LA 70003
Illinois
JRV 19,163
Hispanic Bible School
7029 W Grand Ave, Chicago, IL 60707
Nueva York
JRV 19,159
Our Lady of Sorrows Roman Catholic Church
104–11 37th Ave, Corona, NY 11368
Massachusetts
JRV 19,165
La Colaborativa Survival Center
63 Sixth Street, Chelsea, MA
Washington D.C. / Virginia
JRV 19,160 – 19,161
Hotel Comfort Inn
6560 Loisdale Ct, Springfield, VA 22150
Georgia
DCA Event Hall
880 Indian Trail Rd Suite K, Lilburn, GA 30047
Florida
JRV 19,156 – 19,157
Hotel Holiday Inn
770 W 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016
Carolina del Norte
JRV 19,167
Hotel Fairfield Inn
8540 East Independence Blvd, Charlotte, NC 28227
El peso del voto hondureño en Estados Unidos vuelve a ser tema en estas elecciones. Aunque alrededor de 400,000 hondureños están inscritos en el padrón electoral desde territorio estadounidense, su impacto en las urnas continúa siendo limitado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que solo se habilitarán 1,200 papeletas en las Juntas Receptoras de Votos, lo que en la práctica permite un máximo de 18,000 votos, aun si todos los ciudadanos habilitados decidieran presentarse.
La decisión se sustenta en la tendencia histórica: desde que en 2001 entró en vigencia la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, la votación fuera del país nunca ha superado los 14,521 sufragios. Los registros reflejan una participación baja y constante: 4,451 votos en 2001, 4,684 en 2005, 3,005 en 2009, 3,096 en 2013, 2,521 en 2017 y apenas 375 en 2021, año marcado por los efectos de la pandemia.
Aunque la diáspora hondureña en Estados Unidos representa uno de los grupos más numerosos del censo electoral, su participación sigue restringida por factores como la distancia, la logística y los recursos disponibles para habilitar centros de votación.