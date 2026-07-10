SAG no encuentra documentos sobre L6,000 millones del Bono Tecnológico

<b> </b>La revisión interna también reveló presuntas irregularidades en el manejo de la flota vehicular de la SAG.Molina informó que varias unidades asignadas a la institución no fueron localizadas inicialmente. Algunas fueron encontradas posteriormente en talleres mecánicos privados y en condiciones de abandono.El ministro agregó que más de 80 vehículos ingresaron al taller interno de la SAG durante la administración anterior para ser reparados por fallas menores, pero actualmente se encuentran en condiciones precarias y sin piezas esenciales para su funcionamiento.“Fueron prácticamente desmantelados; les faltan repuestos importantes y desconocemos el destino de esas partes”, denunció el funcionario.