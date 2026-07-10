"Ella tiene su carácter; la encontré llorando": defienden a maestra capturada en Yoro

Describió que encontró a su madre llorando en la habitación. Sobre antecedentes disciplinarios, dijo: "Ya había habido incidentes. La alumna le faltó el respeto. Ella le empezó a gritar. No era la primera vez. Uno llega a su límite. No estamos a favor de lo que hizo mi mamá, pero no debería ser exhibida de esa manera". Detalló que fue detenida en la noche y aseguró que la Policía le dijo que la llevarían a conciliar con la familia de la alumna supuestamente agredida, pero que eso no ocurrió. Ahora