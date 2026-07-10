"Ella tiene su carácter; la encontré llorando": defienden a maestra capturada en Yoro

La docente Perla Díaz fue presentada este viernes en audiencia de declaración de imputado en los tribunales de El Progreso, Yoro, después de ser detenida anoche en Morazán, Yoro, acusada por el delito de trato degradante. El juez que conoce la causa dictó que se defenderá en libertad. La educadora aparece en un video grabado por un alumno en el salón de clases y vociferando insultos contra otra estudiante.
Esto ocurrió en el Centro de Educación Básica República de Cuba. Entre las frases captadas en el video figuran expresiones como: “¿Por qué me contestas a mí?”, “¡Cállate la jeta!” y “Con tu papá me gustaría hablar”, mientras la estudiante responde a algunos de los señalamientos.
En el video se ve que la maestra cachetea a la alumna. "¿Por qué me contestas a mí? ¿Eso te han enseñado en casa? ¡Cállate la jeta!", se escucha en el video. La grabación también muestra un ambiente de tensión en el aula, donde la discusión escala entre la docente y la alumna ante la presencia de otros estudiantes.
De acuerdo con denuncias realizadas por padres de familia, la menor habría sido víctima de maltrato verbal y físico por parte de la maestra. Los denunciantes aseguran que el video fue grabado por otro alumno que también habría sido afectado por el comportamiento de la docente. La familia de la docente ha salido al paso y en declaraciones al canal HCH defendieron su trayectoria como profesora del sistema público.
Su hija declaró:
"Nos duele cómo la han exhibido. Ella es una de las maestras que tiene su carácter, pero gracias a eso nos ha formado. Ella pone su carro para ir a comprar telas para cuadros de danza en San Pedro Sula", comenzó diciendo. "Yo le decía que no le hiciera caso a los alumnos, que ella no iba a cambiar el mundo. Es difícil en las aldeas", extendió.
"Ella tiene su carácter. No lo voy a negar, pero también por eso muchos alumnos la respaldan", amplió. "La encontré llorando. No estamos en favor de la agresión, por muchas faltas de respeto de los estudiantes, pero no estamos a favor", detalló la hija de la docente.
Describió que encontró a su madre llorando en la habitación. Sobre antecedentes disciplinarios, dijo: "Ya había habido incidentes. La alumna le faltó el respeto. Ella le empezó a gritar. No era la primera vez. Uno llega a su límite. No estamos a favor de lo que hizo mi mamá, pero no debería ser exhibida de esa manera". Detalló que fue detenida en la noche y aseguró que la Policía le dijo que la llevarían a conciliar con la familia de la alumna supuestamente agredida, pero que eso no ocurrió. Ahora