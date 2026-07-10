Inicia recepción de ofertas para la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600

Tegucigalpa, Honduras.

La venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 entró este viernes 10 de julio en una etapa clave con la recepción de ofertas para definir al comprador, un proceso que las autoridades aseguran se desarrolla bajo mecanismos públicos y transparentes. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) informaron que a las 9:00 de la mañana comenzó la recepción de propuestas correspondientes a la Subasta Pública Internacional Sedena. El período para presentar las ofertas se habilitó hasta las 11:00 de la mañana, con el objetivo de identificar la propuesta que resulte más conveniente para el Estado hondureño. De acuerdo con el comunicado oficial de Sedena, el proceso ha despertado el interés de empresas nacionales y extranjeras vinculadas con la industria aeronáutica y comercial. Hasta la fecha, nueve empresas retiraron las bases de oferta para participar en el procedimiento.

Enrique Rodríguez Burchard, secretario de Defensa Nacional, informó que la recepción de ofertas ya se encuentra en marcha y explicó que la finalidad es obtener la propuesta más favorable para Honduras. Rodríguez Burchard indicó que los recursos obtenidos por la venta serán destinados al sector salud, de acuerdo con lo establecido en el decreto aprobado para la disposición de la aeronave. Las evaluaciones técnicas del avión se desarrollaron en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, bajo una modalidad que permitió la participación exclusiva de una empresa por día para garantizar la privacidad y profundidad del análisis. El avión presidencial, un Embraer Legacy 600, tiene un precio base cercano a los 5 millones de dólares dentro del proceso de venta. Sobre el valor de la aeronave, el exsubdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal, señaló que representa una oportunidad para posibles compradores debido a sus características.

Espinal explicó que el precio de referencia resulta atractivo al compararlo con el supuesto costo inicial de adquisición de aproximadamente 14 millones de dólares y destacó que la aeronave registra alrededor de 4,290 horas de vuelo desde su fabricación en 2008. No obstante, el exfuncionario advirtió que existen aspectos técnicos que los compradores deberán considerar antes de concretar la adquisición, debido a que el avión permanece detenido desde hace aproximadamente un año y medio. El especialista señaló que el comprador tendrá que evaluar la inversión necesaria para poner el avión en condiciones óptimas y determinar los costos adicionales que implicaría su puesta en operación.

Inicia presentación de ofertas para la subasta del avión ✈️ presidencial "Embraer Legacy 600" pic.twitter.com/UZAZ2H47P9 — Secretaría de Estado de Defensa Nacional (@Sedenahn) July 10, 2026