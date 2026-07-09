¿Quién comprará el avión presidencial? Este viernes 10 de julio se conocerán las ofertas

Tegucigalpa, Honduras.

“Desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 se van a estar recibiendo las ofertas para poder identificar cuál es la que más le conviene a nuestro país”, indicó Hércules.

El funcionario explicó que el proceso se desarrollará de manera pública y transparente , con la participación coordinada de la Secretaría de Defensa Nacional, la Dirección General de Bienes y la Secretaría de Finanzas, instituciones encargadas de ejecutar la disposición ordenada por el Congreso Nacional.

La venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 entrará este viernes 10 de julio en una etapa clave con la recepción de ofertas para definir al comprador de la aeronave, informó Emilio Hércules , ministro de Finanzas.

El ministro señaló que la venta responde a un compromiso asumido por el presidente Nasry Asfura al sancionar la ley relacionada con la disposición de la aeronave y aseguró que el objetivo es reducir los gastos asociados al mantenimiento del avión.

“Esperaríamos que mañana de manera abierta, pública y transparente se pueda definir ya cuál oferente va a ser el que va a poder llevarse este avión presidencial”, expresó.

Hércules detalló que, hasta el momento, se tenía conocimiento de más de siete oferentes interesados en adquirir la aeronave, entre nacionales e internacionales, aunque afirmó desconocer los nombres de los participantes.

Explicó que las propuestas serán presentadas en papel sellado para garantizar la confidencialidad durante la etapa inicial del proceso y posteriormente se realizará la apertura pública de las ofertas.

Sobre los cuestionamientos relacionados con el estado técnico del avión, el titular de Finanzas indicó que no cuentan con detalles específicos, pero aseguró que se realizó un análisis junto a la Fuerza Aérea de Honduras antes de ponerlo a la venta.

“Nosotros no vamos a estar poniendo a la venta algo que tenga un desperfecto”, manifestó Hércules al ser consultado sobre señalamientos relacionados con posibles fallas en la aeronave.

El funcionario explicó que, al tratarse de una subasta pública, el valor final dependerá de la oferta seleccionada y de cuál propuesta resulte más conveniente para el Estado.

“No, esta es una subasta pública, entonces el costo se va a definir con el que mejor ofrezca y cuál le conviene más al país”, indicó.