Capturan en Texas a hondureño con graves antecedentes contra menores

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturaron a un hondureño con antecedentes por delitos sexuales contra una menor de edad, luego de localizarlo en condición migratoria irregular en el sector de Del Río, Texas.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el arresto ocurrió el 4 de julio, cuando agentes asignados a la estación de Uvalde realizaban inspecciones en trenes de carga.
Durante el operativo, tres personas descendieron de uno de los vagones e intentaron escapar, pero posteriormente una de ellas fue identificada como Cristóbal Cortés Cartagena, un hondureño de 39 años.
Según las autoridades estadounidenses, la verificación de antecedentes estableció que Cortés Cartagena fue condenado en 2010, en el estado de California, por cometer actos lascivos contra una menor de 14 años. Tras recibir una sentencia de cinco años de prisión, fue deportado al concluir su condena.
El DHS indicó que el hondureño volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos y, en 2017, fue nuevamente detenido y condenado a 18 meses de prisión federal por reingreso después de una deportación.
Posteriormente, enfrentó otro proceso en California por incumplir el requisito de registrarse como delincuente sexual, por el que cumplió una pena adicional de 14 meses. Una vez finalizada esa condena, fue expulsado nuevamente del país en 2021.
Las autoridades informaron que, debido a sus antecedentes y al nuevo ingreso irregular al territorio estadounidense, Cortés-Cartagena enfrenta un cargo federal por reingreso tras una deportación, delito que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río, Anthony “Scott” Good, destacó la labor de los agentes durante este tipo de operativos.
"La vigilancia constante de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza es fundamental para mantener seguras a nuestras comunidades. Los delincuentes sexuales infantiles que intentan repetidamente entrar en nuestro país representan una grave amenaza, y estamos preparados para responder a ella".
En el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional también afirmó que, bajo la actual política migratoria de la administración estadounidense, las autoridades federales han intensificado las acciones contra personas con antecedentes penales que ingresan de forma irregular al país. Según la institución, estas operaciones han permitido arrestar y deportar a miles de extranjeros condenados por distintos delitos, como integrantes de pandillas, agresores sexuales, secuestradores y narcotraficantes, además de reforzar los controles para reducir los cruces ilegales en la frontera.