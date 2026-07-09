Capturan en Texas a hondureño con graves antecedentes contra menores

Texas, Estados Unidos.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturaron a un hondureño con antecedentes por delitos sexuales contra una menor de edad, luego de localizarlo en condición migratoria irregular en el sector de Del Río, Texas. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el arresto ocurrió el 4 de julio, cuando agentes asignados a la estación de Uvalde realizaban inspecciones en trenes de carga.

Durante el operativo, tres personas descendieron de uno de los vagones e intentaron escapar, pero posteriormente una de ellas fue identificada como Cristóbal Cortés Cartagena, un hondureño de 39 años. Según las autoridades estadounidenses, la verificación de antecedentes estableció que Cortés Cartagena fue condenado en 2010, en el estado de California, por cometer actos lascivos contra una menor de 14 años. Tras recibir una sentencia de cinco años de prisión, fue deportado al concluir su condena. El DHS indicó que el hondureño volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos y, en 2017, fue nuevamente detenido y condenado a 18 meses de prisión federal por reingreso después de una deportación.