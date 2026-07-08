Ligado al cártel del Noreste: ¿quién es el supuesto MS-13 hondureño deportado por EEUU?

Houston, Estados Unidos.

Isaías José Rodríguez Manzanares, un hondureño señalado como integrante de la pandilla MS-13 y presuntamente vinculado con el Cártel del Noreste, organización criminal con operaciones en territorio mexicano, fue deportado de Estados Unidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional. La expulsión fue realizada por la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una vez que el hondureño cumplió una condena impuesta por un tribunal del estado de Texas por delitos relacionados con drogas.

Según el comunicado oficial, Rodríguez Manzanares tuvo su primer contacto con las autoridades estadounidenses en enero de 2024, cuando fue detenido por la Policía de Irving por una infracción menor. El DHS indicó que, en esa ocasión, no quedó bajo custodia de las autoridades migratorias. Posteriormente, en junio de 2025, fue arrestado por agentes de la Policía de Colleyville por acusaciones relacionadas con la fabricación y distribución de sustancias controladas, además de la portación ilegal de armas. Más adelante, se declaró culpable de un cargo reducido por posesión de drogas y, en diciembre de ese mismo año, fue sentenciado a dos años de prisión.