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Ligado al cártel del Noreste: ¿quién es el supuesto MS-13 hondureño deportado por EEUU?

El cártel del Noreste es una de las organizaciones criminales más peligrosas en las listas de las agencias de Estados Unidos, al igual que la MS-13

Ligado al cártel del Noreste: ¿quién es el supuesto MS-13 hondureño deportado por EEUU?

Isaías José Rodríguez Manzanares en una fotografía detenido por autoridades estadounidenses.

Fotografía: DHS Estados Unidos
Houston, Estados Unidos.

Isaías José Rodríguez Manzanares, un hondureño señalado como integrante de la pandilla MS-13 y presuntamente vinculado con el Cártel del Noreste, organización criminal con operaciones en territorio mexicano, fue deportado de Estados Unidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

La expulsión fue realizada por la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una vez que el hondureño cumplió una condena impuesta por un tribunal del estado de Texas por delitos relacionados con drogas.

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Según el comunicado oficial, Rodríguez Manzanares tuvo su primer contacto con las autoridades estadounidenses en enero de 2024, cuando fue detenido por la Policía de Irving por una infracción menor. El DHS indicó que, en esa ocasión, no quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

Posteriormente, en junio de 2025, fue arrestado por agentes de la Policía de Colleyville por acusaciones relacionadas con la fabricación y distribución de sustancias controladas, además de la portación ilegal de armas. Más adelante, se declaró culpable de un cargo reducido por posesión de drogas y, en diciembre de ese mismo año, fue sentenciado a dos años de prisión.

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Tras cumplir la condena en el sistema penitenciario de Texas, el hondureño fue entregado a la custodia del ICE el 20 de mayo de 2026. Días después, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión, lo que permitió concretar su retorno a Honduras.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, las investigaciones establecen que Rodríguez-Manzanares admitió ser miembro de la MS-13 y mantenía presuntos vínculos operativos con el Cártel del Noreste, considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales de mayor peligrosidad en México.

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Redacción La Prensa
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