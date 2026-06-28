Alexis Mejía, el hondureño que fue acusado de abusar a una menor en Estados Unidos

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron en la ciudad de Nueva Orleans a un ciudadano hondureño acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

El detenido fue identificado por las autoridades como Alexis Mejía Colón, de 42 años, quien, según el reporte oficial, permanecía en condición migratoria irregular al momento de su captura.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades migratorias, el hondureño enfrenta cargos por violación en primer grado, agresión oral y delitos graves contra la naturaleza.