Alexis Mejía, el hondureño que fue acusado de abusar a una menor en Estados Unidos

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron en la ciudad de Nueva Orleans a un ciudadano hondureño acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.
El detenido fue identificado por las autoridades como Alexis Mejía Colón, de 42 años, quien, según el reporte oficial, permanecía en condición migratoria irregular al momento de su captura.
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades migratorias, el hondureño enfrenta cargos por violación en primer grado, agresión oral y delitos graves contra la naturaleza.
La investigación sostiene que los presuntos abusos habrían ocurrido durante un período aproximado de dos años, tiempo en el que la menor habría sido víctima de las agresiones que ahora son objeto del proceso penal.
Tras su captura, Alexis Colón quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras avanza el procedimiento judicial en su contra.
Las autoridades no revelaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias específicas de los hechos, debido a la naturaleza del caso y para proteger a la menor.
El caso continúa bajo investigación para establecer plenamente las responsabilidades penales del imputado y determinar el curso del proceso en los tribunales correspondientes.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas informó que el hondureño permanecerá detenido mientras enfrenta las acusaciones presentadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos.