Congreso discutirá reformas al subsector eléctrico en sesiones extraordinarias

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional fue convocado a sesiones extraordinarias para el martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, con el propósito de discutir y aprobar las reformas al subsector eléctrico, pese a que el Poder Legislativo permanece en período de receso. El diputado nacionalista Arnold Burgos confirmó que los parlamentarios fueron citados para sesionar el martes a las 4:00 de la tarde y el miércoles a las 10:00 de la mañana. Según explicó, la agenda estará dedicada exclusivamente al debate del proyecto de reformas eléctricas impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca fortalecer la gobernanza del sistema eléctrico mediante una reestructuración institucional de la Enee. Entre sus principales medidas contempla el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) con independencia técnica y la modernización de la estructura organizativa de la estatal. El proyecto establece además que el Estado mantendrá la propiedad de las empresas que surjan del proceso de reorganización de la Enee. También preserva los subsidios para los sectores más vulnerables, aunque incorpora mecanismos de financiamiento más transparentes. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que las reformas no contemplan la privatización de la Enee y aseguró que el objetivo es recuperar la estabilidad financiera de la empresa estatal.