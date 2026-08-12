Nuevas cuadrillas de la Enee comenzarían a trabajar en octubre de 2026

El segundo proceso, <b>UTCD-GE-2026-06-153</b>, está dirigido a la contratación de cuadrillas para ejecutar normalizaciones de medida directa bajo la modalidad de disponibilidad.El contrato también está previsto para comenzar el <b>1 de octubre de 2026</b> y tendría una duración de 18 meses, hasta el 31 de marzo de 2028. Sin embargo, el documento señala que está condicionado a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2027.La Enee plantea contratar <b>48 cuadrillas de Medida Directa y 14 supervisores</b>, para un total de 62 equipos de trabajo distribuidos en 11 sectores del país.Estas cuadrillas revisarían, instalarían, cambiarían o normalizarían medidores y las instalaciones asociadas. También atenderían órdenes relacionadas con nuevos suministros, PQR, usuarios ilegales y otros requerimientos del ciclo comercial.La proyección establecida en las bases es de <b>8,160 órdenes de servicio mensuales</b>: 4,000 nuevos suministros, 2,000 atribuibles y S/D, 1,500 PQR y 660 ilegales.Si ese promedio se mantiene durante los 18 meses, representarían unas <b>146,880 órdenes de servicio</b> durante el período contractual.El documento calcula además un uso aproximado de <b>7,290 medidores mensuales</b>, para un estimado de unos 131,000 medidores durante el contrato.La labor de estas cuadrillas consistiría, en términos prácticos, en llegar a viviendas o negocios, revisar las instalaciones y la forma en que se mide el consumo, detectar problemas o irregularidades, realizar las adecuaciones necesarias y documentar los trabajos mediante fotografías y actas.Los sectores contemplados incluyen Choluteca, Comayagua, Danlí, Juticalpa, Tegucigalpa, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Cruz, Santa Rosa, La Ceiba y Tocoa.