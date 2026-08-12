¿Tu comunidad será beneficiada? Revisa los proyectos que ejecutará el Fhis

El paquete de 371 contratos, aprobados por el Congreso, incluye trabajos de infraestructura vial, reparación de escuelas y colegios, construcción de sistemas de agua potable y obras menores

¿Tu comunidad será beneficiada? Revisa los proyectos que ejecutará el Fhis

El Congreso Nacional aprobó un paquete de contratos para proyectos valorados en 2,400 millones de lempiras.

 Ilustración: Mario Sánchez / LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.-

Proyectos de pavimentación de calles, reparación de centros educativos, construcción de sistemas de agua potable y otras obras de infraestructura forman parte de un paquete de 371 contratos que serán ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis).

El Congreso Nacional dio luz verde a estos contratos, gran parte de ellos formulados durante la administración anterior. Sin embargo, los compromisos no fueron enviados al Poder Legislativo dentro del plazo correspondiente, por lo que requerían su aprobación para continuar la ejecución durante el actual período de gobierno.

Los contratos contemplan distintas modalidades, entre ellas prestación de servicios, supervisión y ejecución de obras. Las intervenciones abarcan proyectos de infraestructura vial, educativa, social y sanitaria en diferentes comunidades del país.

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En conjunto, la inversión asociada a estos proyectos alcanza aproximadamente 2,400 millones de lempiras y contempla obras distribuidas en distintos departamentos de Honduras.

A través del siguiente buscador, los lectores pueden verificar si su municipio o comunidad figura entre las localidades incluidas en los proyectos que serán ejecutados por el Fhis.

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Redacción web
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