Hasta L8 millones atrapados en fallido sistema de tarjetas de economatos de Támara

Para blindarse legalmente ante los juzgados y evitar que las autoridades descalificaran la denuncia, fueron los propios privados de libertad quienes asumieron el control de las cifras; se organizaron clandestinamente en los módulos para registrar manuscritamente y tabular celda por celda los saldos inutilizados.El cálculo empírico de este censo levantado por los reos arrojó de forma unánime la alarmante cifra: <b>más de ocho millones de lempiras confiscados de facto en plásticos sobre el cual hoy en día el INP mantiene en silencio</b>. De momento, solo acepta efectivo en los economatos."Nosotros mismos empezamos a hacer las cuentas módulo por módulo; calculamos que en todo el Instituto Penitenciario nos tienen atrapados unos 8 millones de lempiras en esas tarjetas que ya se hicieron los locos y no quieren validar. Para colmo, hasta las tarjetas de teléfono de 50 lempiras, que se supone que traen 10 minutos de llamada, ahora solo permiten comprarlas con dinero en efectivo en mano", indicó un privado de libertad de Támara en condición de anonimato, cuya denuncia coincide con las investigaciones publicadas por LA PRENSA Premium.La cifra representa un aumento sustancial al dato preliminar de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/miles-lempiras-atrapados-tarjetas-economato-devolucion-OL31181492" target="_blank">un millón de lempiras que quedó en el limbo de las tarjetas tras cancelar su validez.</a>