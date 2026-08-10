El plazo que tiene la Procuraduría para contestar demanda millonaria por avioneta dañada

El 26 de junio de 2010, Aeronáutica Civil notificó el caso al Ministerio Público y se realizaron varias inspecciones. Una semana después, el propietario solicitó la devolución de la aeronave, pero la Fiscalía se negó, alegando que investigaría posibles hechos relacionados con Estados Unidos.El 6 de junio de 2012, mientras permanecía bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña, la avioneta sufrió un accidente cerca del aeropuerto Golosón, en La Ceiba. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/un-herido-tras-estrellarse-avioneta-de-la-fuerza-aerea-de-honduras-en-NKEH619343" target="_blank">La aeronave cayó en una plantación de piña, el piloto resultó lesionado y el aparato quedó severamente dañado.</a>En una inspección realizada el 31 de enero de 2013, agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico documentaron que la avioneta ya no tenía motor, llantas del tren de aterrizaje ni el ala izquierda. Además, presentaba el parabrisas roto y daños estructurales en la parte trasera.En noviembre de 2022, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ordenó cerrar administrativamente el caso y devolver la aeronave, al concluir que no existía delito que justificara mantener el decomiso.No obstante, cuando los representantes de la empresa acudieron a La Ceiba, encontraron la avioneta destruida y sin varias de sus piezas principales.La empresa sostiene que la pérdida y el deterioro de la aeronave fueron consecuencia de la negligencia y del uso indebido durante el tiempo en que estuvo bajo custodia estatal.