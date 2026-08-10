El plazo que tiene la Procuraduría para contestar demanda millonaria por avioneta dañada

San Pedro Sula

El Estado de Honduras, representado legalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), tendrá 30 días hábiles para contestar la demanda por 94 millones de lempiras interpuesta por los daños ocasionados a una avioneta que se encontraba bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

El Juzgado de lo Civil de Tegucigalpa emitió un acta de emplazamiento en la que notifica formalmente al Estado de Honduras sobre la demanda judicial interpuesta por los dueños de la empresa propietaria de la aeronave.

La notificación entregada por la secretaria adjunta dice: “Procedí a emplazar en legal y debida forma al Estado de Honduras por actuaciones de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependencia de la Secretaría de Defensa, representado por la Procuraduría General de la República, cuyo titular es el abogado Dagoberto Aspra Iglesia, para que en el término de treinta días hábiles, computados desde el siguiente día del emplazamiento, proceda a contestar la demanda”.

Además de la notificación, a la PGR le entregaron una copia de la demanda con sus anexos, haciéndole la advertencia de que, de no contestar en el plazo indicado, se le declarará en rebeldía, “pero aun así podrá comparecer en cualquier momento en el juicio acompañado por un profesional del derecho”.

La notificación de emplazamiento fue entregada el pasado 5 de agosto, por lo que la demanda debe estar contestada antes del 18 de septiembre de este año, para luego continuar el proceso en los juzgados de lo civil.

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El Estado de Honduras, según el reclamo plasmado en la demanda, debe responder por los daños que sufrió una avioneta que fue decomisada en 2010 y cuya custodia quedó en poder de la Fuerza Aérea Hondureña.

En 2012, la aeronave sufrió considerables daños en un accidente y, un año después, ya no tenía motor ni otras piezas, según una inspección.

Ahora, el dueño de la empresa reclama, además de los daños, el lucro cesante, es decir, lo que dejó de percibir económicamente por no poder venderla ni rentarla durante los 16 años en que no pudo disponer de ella.