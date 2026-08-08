Empresario Jaime Roberto Becker asesinado en SPS se dedicaba a la venta de motos

El empresario Jaime Roberto Becker Menardi, de 48 años, fue asesinado en este sábado en San Pedro Sula, un hecho que ha causado consternación entre familiares, allegados y personas que lo conocían.
Becker Menardi era propietario de un negocio dedicado a la venta de motocicletas, actividad empresarial a la que se dedicaba en la ciudad y que lo mantenía vinculado al mundo de los vehículos de dos ruedas.
El empresario también era conocido por su afición al deporte. En sus redes sociales compartía de manera frecuente fotografías y publicaciones relacionadas con las actividades físicas que practicaba.
Entre sus principales pasiones se encontraba el ciclismo, disciplina que realizaba como parte de sus actividades personales y que mostraba regularmente a sus seguidores.
Además del ciclismo, Becker Menardi tenía interés por el racing, actividad que también formaba parte de sus aficiones y que ocupaba un espacio importante en el contenido que publicaba en sus plataformas digitales.
Sus redes sociales reflejaban así una faceta personal marcada por el deporte y la actividad al aire libre, donde acostumbraba compartir momentos relacionados con sus principales pasatiempos.
El empresario fue víctima de un ataque armado en San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar conocida hasta ahora, el hecho ocurrió cuando salía de su negocio.
Tras resultar herido, Becker Menardi fue trasladado de emergencia a una clínica privada de la ciudad, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las heridas.
Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el empresario falleció posteriormente, confirmándose su muerte a consecuencia del ataque.
El crimen provocó movimiento policial en el sector, mientras agentes de seguridad iniciaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.
Hasta el momento, no se han establecido públicamente los motivos que habrían provocado el ataque contra Becker Menardi ni se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas por este caso.
El cuerpo del empresario será llevado por Medicina Forense para realizar la respectiva autopsia y determinar las causas del fallecimiento.