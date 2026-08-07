Daniel Meraz confiesa ante jueza haber asesinado a la enfermera Elvia Gómez

Daniel Antonio Meraz Cáceres confesó, ante la jueza que conoce el caso, haber asesinado a su expareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López.
La admisión del crimen por parte de Daniel Meraz ocurrió durante la audiencia de procedimiento abreviado desarrollada este viernes en el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortés.
El portavoz del Poder Judicial de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que durante la diligencia el acusado reconoció de viva voz su responsabilidad en el crimen contra la enfermera, ocurrido en una vivienda de la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, Cortés.
“En el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva, en el despacho de la jueza que conoce la causa, se ha llevado a cabo la audiencia de procedimiento abreviado y en ella el encausado reconoció que fue el hechor de la muerte violenta de su compañera de hogar”, explicó Barahona.
El funcionario detalló que Meraz Cáceres fue sometido por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López, quien además era madre de los dos hijos que procreó con el acusado.
Según el portavoz judicial, tras la confesión del imputado, la condena que podría recibir se encuentra dentro de un rango establecido entre 18 años con nueve meses y 25 años de prisión, de acuerdo con la autorización otorgada para este procedimiento.
Barahona indicó que el Ministerio Público solicitó una pena media dentro de ese rango, mientras que la defensa del acusado pidió que se aplicara la pena mínima. La sentencia será dada a conocer por la jueza de letras seccional del área penal el próximo miércoles.
El caso de Elvia Gómez causó conmoción en Honduras luego de que la enfermera, de 30 años, fuera encontrada sin vida el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe de San Manuel, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el principal sospechoso del crimen era su pareja sentimental, Daniel Antonio Meraz Cáceres, quien tras el hecho abandonó la escena y permaneció varios días prófugo hasta que fue ubicado y capturado por las autoridades.
La investigación del caso reveló que la relación entre la víctima y el acusado había tenido antecedentes de violencia. Según información del caso, Elvia Gómez había denunciado a Meraz desde 2024 y solicitado medidas de protección ante las autoridades.
Durante el proceso judicial, familiares de la enfermera exigieron justicia y pidieron que el responsable recibiera una condena conforme a la gravedad del crimen. La madre de la víctima relató después del asesinato detalles de la relación y del sufrimiento que atravesaba su hija.
Con la confesión realizada en la audiencia de procedimiento abreviado, el proceso contra Daniel Meraz avanza hacia la etapa final, donde la jueza deberá determinar la pena que cumplirá por el feminicidio agravado de Elvia Mercedes Gómez López.