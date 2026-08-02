Devolución de bienes incautados se disparó con Rebeca Obando al frente del Poder Judicial

La gestión inconclusa de Rebeca Ráquel Obando al frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo al que renunció en marzo de 2026 tras tres años en el poder, dejó un saldo polémico: una cifra récord de bienes incautados que fueron devueltos.Así lo revela un análisis realizado por la <b>Unidad de Datos de LA PRENSA Premium </b>a partir de registros facilitados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), por medio de la solicitud SOL-OABI-247-2026.El reporte expone la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y de la estrategia de golpear sus activos: entre 2015 y principios de 2026 <b>se ordenó la restitución de 778 bienes</b>, entre inmuebles, vehículos e incluso embarcaciones.Según sus representantes legales, varias de estas propiedades fueron devueltas a sus dueños en avanzado estado de deterioro, lo que ha generado un efecto búmeran: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/liquidacion-oabi-impunidad-corrupcion-manejo-bienes-honduras-JF11722975" target="_blank">los afectados demandan a la Oabi y, en algunos casos, logran embargos contra la institución</a>.Los datos muestran que, durante la gestión de Obando en el Poder Judicial —<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/rebeca-raquel-obando-presenta-renuncia-corte-suprema-justicia-MK29891683" target="_blank">quien no logró completar su mandato de siete años tras presentar su renuncia, aunque continúa como magistrada de la CSJ</a>—, se registró un aumento significativo en la devolución de bienes incautados.Durante el período de Rolando Argueta al frente de la Corte Suprema de Justicia, de febrero de 2016 a febrero de 2023, se reportó la devolución de 185 propiedades.En contraste, durante los tres años del mandato inconcluso de Obando, de febrero de 2023 a marzo de 2026, la cifra se disparó a 548 bienes restituidos, casi el triple de lo registrado en la gestión de Argueta con apenas menos de la mitad de tiempo.