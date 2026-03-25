Rebeca Ráquel Obando presenta renuncia como presidenta de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo de presidenta de la institución la noche de este miércoles. Obando renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aunque no a su cargo como magistrada. Con el apoyo de cuatro bancadas del CN, la renuncia de Obando fue aceptada. En su comunicación dirigida al Congreso Nacional, Obando explicó que la decisión responde a la aprobación del Decreto Legislativo 10-2026, que modificó la estructura de funciones dentro del Poder Judicial, y sostuvo que su salida busca fortalecer la institucionalidad y permitir que el pleno ejerza plenamente sus nuevas atribuciones, mientras continuará desempeñándose como magistrada propietaria. De igual forma, el diputado Jorge Cálix presentó al abogado Wagner Vallecillo como candidato para presidir la CSJ.

La dimisión ocurre en medio de un contexto marcado por tensiones institucionales y debates sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Obando asumió la presidencia del Poder Judicial en 2023, convirtiéndose en una de las figuras clave dentro de la estructura del Estado, con responsabilidad en la administración de justicia y en la dirección de la CSJ. Durante su gestión, participó en decisiones relevantes para el país, en un período caracterizado por constantes cuestionamientos y desafíos dentro del sistema judicial.

Texto íntegro de la renuncia