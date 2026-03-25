Rebeca Ráquel Obando presenta renuncia como presidenta de la CSJ

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo de presidenta de la institución la noche de este miércoles.
Obando renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aunque no a su cargo como magistrada. Con el apoyo de cuatro bancadas del CN, la renuncia de Obando fue aceptada.
En su comunicación dirigida al Congreso Nacional, Obando explicó que la decisión responde a la aprobación del Decreto Legislativo 10-2026, que modificó la estructura de funciones dentro del Poder Judicial, y sostuvo que su salida busca fortalecer la institucionalidad y permitir que el pleno ejerza plenamente sus nuevas atribuciones, mientras continuará desempeñándose como magistrada propietaria.
De igual forma, el diputado Jorge Cálix presentó al abogado Wagner Vallecillo como candidato para presidir la CSJ.
La dimisión ocurre en medio de un contexto marcado por tensiones institucionales y debates sobre el funcionamiento del sistema de justicia.
Obando asumió la presidencia del Poder Judicial en 2023, convirtiéndose en una de las figuras clave dentro de la estructura del Estado, con responsabilidad en la administración de justicia y en la dirección de la CSJ.
Durante su gestión, participó en decisiones relevantes para el país, en un período caracterizado por constantes cuestionamientos y desafíos dentro del sistema judicial.
Texto íntegro de la renuncia
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de marzo de 2026
Abg. Tomas Zambrano Molina Presidente del Congreso Nacional
Honorable Congreso Nacional Presente
Por medio de la presente, me dirijo respetuosamente a ustedes para hacer formal mi renuncia irrevocable al cargo de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, a la Presidencia del Poder Judicial de la República de Honduras.
Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de Presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como Magistrada Propietaria de la Corte Suprema de Justicia, en el seno del Pleno, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en el Decreto Legislativo No. 2-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,158 de fecha 17 de febrero de 2023, mediante el cual fui electa para el período 2023-2030.
La razón fundamental de esta decisión radica en la aprobación del Decreto Legislativo No. 10-2026, emitido por este Honorable Congreso Nacional, el cual transfirió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la Presidencia. Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la Presidencia de este Poder del Estado. En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del Poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el Pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al Honorable Congreso Nacional por la alta confianza depositada en mi persona al elegirme como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, agradezco al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que me honró con su designación para presidir ese Alto Tribunal, por el apoyo, la colaboración y el respaldo brindados durante mi gestión.
Durante el tiempo que desempeñé el cargo de Presidenta, actué siempre con la firme convicción de contribuir a la construcción de una Honduras más justa, donde el Estado de Derecho, la independencia judicial y el acceso igualitario a la justicia constituyan pilares irrenunciables de nuestra democracia.
Quedo a la entera disposición de este Honorable Congreso Nacional y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para cualquier diligencia legal o administrativa que derive de la presente renuncia.
Atentamente,
Rebeca Lizette Raquel ObandoMagistrada de la Corte Suprema de Justicia